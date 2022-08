Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Douwe Bob draagt luier van zoontje en deelt beelden op Instagram

Douwe Bob heeft zijn volgers op Instagram even goed laten schrikken via zijn Stories. Daarop is te zien hoe hij met alleen een luier om poseert, wat een hilarische foto oplevert. Die luier was eigenlijk bedoeld voor zijn zoontje, maar door een onhandigheidje bleek de luier toch wat meer geschikt voor de zanger zelf. „Opgelost!”, schrijft hij erbij.

Douwe Bob is met zijn zoontje op vakantie in het buitenland. Daar moest hij nieuwe luiers voor zijn pasgeboren kind kopen. Maar dat ging niet helemaal goed. Misschien was het een onhandigheid van de kersverse vader van drie kinderen, of misschien een taalverwarring. In ieder geval „was de maat veel te groot” voor zijn baby, zo schrijft de zanger in zijn Stories. Alhoewel: op het pak staat toch duidelijk dat hij te maken heeft met maatje ‘large’.

Tsja, wat doe je dan met die overbodige luiers? Weggooien dan maar? Ook zo zonde, moet Douwe Bob gedacht hebben. Hij laat het er niet bij zitten. Op zijn Stories laat hij zien welke nieuwe en vooral opmerkelijke bestemming de luiers hebben gekregen. Op de laatste foto poseert hij namelijk zelf al nakend met enkel de luier om zijn billen. „Opgelost”, schrijft hij.

Douwe Bob werd in één jaar tijd vader van drie kinderen

Douwe Bob lijkt duidelijk te genieten van zijn driedubbele vaderschap. De zanger heeft op z’n zachtst gezegd een nogal vruchtbaar jaar achter de rug met drie kinderen van drie verschillende moeders. Het leidde eerder dit jaar, toen het babynieuws van de zanger bekend werd, tot de nodige hilariteit op sociale media. „Hij verspreidt zich sneller dan omikron!”

Iemand anders grapte dat „als je de afgelopen tijd in een straal van 1,5 meter van Douwe Bob bent geweest, je van de GGD een zwangerschapstest moet doen”. En ook: „Buiten de horeca en detailhandel is het misschien ook slim als Douwe Bob in lockdown gaat.”

De zanger reageerde later op de, zoals hij noemde, hatelijke berichten die hij ontving over zijn driedubbele vaderschap. Op een foto die Douwe Bob op zijn Instagramkanaal deelde, is te zien hoe hij uit een mok drinkt. „Drinkend uit de beker met fucks die ik voor haters geef”, staat erbij geschreven. Op een tweede beeld houdt hij de mok op z’n kop. „Oh kijk, hij is leeg”, schreef hij er bij.