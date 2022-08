Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drink méér alcohol, zegt Japan tegen jeugd: ‘Goed voor economie’

Een opmerkelijk bericht uit Japan. Waar overheden normaal gesproken hameren op het minderen van de alcoholconsumptie, moedigt het Aziatische land juist het gebruik van alcohol aan, met name bij jongeren. Die drinken namelijk veel minder dan hun (voor)ouders en dat zou funest zijn voor de belastinginkomsten. Daarom lanceert Japan een campagne om het alcoholgebruik te stimuleren.

In die campagne – Sake Viva genoemd – roept de Japanse overheid haar burgers op met ideeën te komen om de alcoholindustrie een boost te geven en alcoholgebruik op gang te brengen, schrijft de BBC. Het maakt daarbij niet uit om wat voor drank het gaat. Of het nu bier, wijn, whisky of sake (rijstwijn) is, als de alcoholverkoop maar stijgt.

Er mag wel wat meer gedronken worden, vindt de overheid. „Goed voor de economie.” Maar ook goed voor de gezondheid? Dat niet, want dat alcohol schade toebrengt aan je lichaam is geen geheim. Zo bleek eerder al dat zelfs één glaasje alcohol al niet goed is voor onder meer je hersenen.

Steeds minder alcohol verkocht in Japan

Door de coronapandemie en de sterk vergrijsde bevolking van Japan is daar al lange tijd een trend in een daling van de alcoholverkoop. Dat heeft onder meer gevolgen voor de markt van de Japanse drank sake. Het land is bezorgd over de toekomst van de nationale drank.

Ook maakt het land zich zorgen over de inkomsten uit belastingen op alcohol, de zogenoemde accijnzen. Die zijn door het verminderde gebruik van alcohol in de loop der jaren sterk afgenomen. Waar het land in 1980 de staatskas nog met zo’n 5 procent spekte via deze vorm van belasting, was dat in 2020 nog maar 1,7 procent, berekende de krant The Japan Times.

Eerste ideeën al aangedragen in opmerkelijke campagne

In Japan zijn de reacties gemengd op de campagne. Waar sommigen veel kritiek hebben op de poging van de overheid om een ongezonde gewoonte te promoten, zien anderen er de lol wel van in. Zo hebben veel jongeren al hun ideeën gedeeld om meer alcohol te verkopen. Zo ziet een Japanner het wel voor zich dat zijn landgenoten worden getrakteerd op een ‘optreden’ van beroemde actrices in digitale clubs via virtual reality wanneer zij een alcoholische versnapering kopen.