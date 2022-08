Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Inge van Engeland

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Inge van Engeland.

Inge is data-analist bij NLZIET. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor het omzetten van grote hoeveelheden data in overzichtelijke rapporten en dashboards. Elke dag als zij onderweg is, luistert zij naar podcasts.

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Inge van Engeland

1. Mijn eerste marathon

Voor iedereen die zelf een eerste halve of hele marathon wil lopen, is dit dé podcast die je naar de finish praat! Doe je voordeel met de onmisbare tips van onze trainster / coach Florence.

2. Jong Bloed

In de podcast Jong Bloed gaan gezondheidsjournalist Wies Verbeek en Jaap Jongbloed op zoek naar een gezond en gelukkig lang leven. Een persoonlijke ontdekkingsreis in de wereld van fitness, voeding en anti-aging, waarin ze speuren naar de zin en onzin van allerlei onderzoeken, rages en adviezen.

3. De Universiteit van Nederland

De beste wetenschappers geven antwoord (in colleges van 15 minuten) op spraakmakende vragen.

4. De Weerman

Van avondrood tot zomeronweer en van ijspegel tot hittegolf: in podcast De Weerman vertelt Peter Kuipers Munneke alles wat je altijd al hebt willen weten over het weer.

5. Wat Goéééd

De positieve podcast met Martien Meiland en Erica Renkema: Martien Meiland en Erica Renkema bespreken wekelijks de laatste nieuwtjes met een positieve insteek.

De podcast-tips van vorige week

Ook vorige week tipte een mediapersoon een aantal podcasts, die keer was de beurt aan Wout Jan Balhuizen. Lees zijn tips hier.