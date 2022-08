Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Verlinde trekt vergelijking tussen dood prinses Diana en juicechannels: ‘Het is jagen’

Het is bijna 25 jaar geleden dat ‘s werelds meest geliefde prinses om het leven kwam. Op 1 september 1997 verongelukte prinses Diana in een tunnel in Parijs, met de paparazzi die haar op de hielen zat. Volgens Albert Verlinde zit er een gelijkenis tussen de paparazzi van toen en de juicechannels van nu. Dat zei hij gisteren bij Op1.

Yvonne Coldeweijer is met haar Live of Yvonne veruit de grootste juicechannel van ons land. Denk je een fijne relatie te hebben als BN’er? Neehoor, iedereen gaat vreemd. Heb je een geheime verslaving? Ligt zo op straat. BN’ers zijn hun privéleven niet meer zeker en meermaals halen ze fel uit naar Coldeweijer. Met een rechtszaak, zoals Samantha Steenwijk, of bijvoorbeeld een statement op Instagram, zoals Koen Kardashian. Volgens Albert Verlinde – zelf ook niet vies van een roddeltje of twee – noemt de werkwijze van juicechannels ‘jagen’.

Albert Verlinde bij Op1: ‘Juicechannels jagen net als paparazzi’

Op prinses Diana werd destijds ook ‘gejaagd’, zegt Verlinde. De paparazzi zat haar zó op de huid, dat ze nog amper iets kon ondernemen. Verlinde: „Ze is natuurlijk de dood ingejaagd door de paparazzi, punt. Dit was een ongeluk dat eraan zat te komen. Niet zozeer dit ongeluk met haar, maar het feit dat paparazzi zulke vrijheden namen, zo joegen op mensen, dat stond te gebeuren.” Volgens de roddeljournalist zijn er na de dood van prinses Diana wel een aantal dingen veranderd. „Het is iets rustiger geworden.”

En dan komt de vergelijking met social media en juicechannels: „De paparazzi gedraagt zich, maar er is iets voor in de plaats gekomen. Wat er nu gebeurt met social media en de juicechannels is natuurlijk ook jagen op mensen. Volgens mij is het bijna wachten op een ongeluk dat een keer moet gebeuren. Dan besef je: ‘Dit kan er dus gebeuren’.”

Journalist Thomas van Groningen zit ook aan tafel en spoort Verlinde aan de mensen bij naam te noemen die meedoen aan dit soort jagen, maar daar wil Verlinde niet aan beginnen. Op1-presentator Jort Kelder: „Maar je kunt natuurlijk niet met social media een auto laten ontsporen. Waar doel je dan op?” Verlinde weer: „Die social media komen binnen op je telefoon, dat is een communicatiemiddel, dat gebruik je en kun je niet afzetten. Als jij het middelpunt bent van iets heel heftigs, komt dat constant naar je toe. Dat is zó heftig, dat is jagen.”



