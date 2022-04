Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer moet uitspraken Samantha Steenwijk rectificeren

Vlogger Yvonne Coldeweijer moet de beschuldigingen aan het adres van zangeres Samantha Steenwijk rectificeren op zowel Instagram als in haar eerstvolgende video op YouTube. Dat bepaalde de Amsterdamse rechter vrijdagmiddag. De geëiste schadevergoeding van 5000 euro hoeft de vlogger van het juicekanaal Life of Yvonne niet te betalen aan de zangeres. Wel moet zij opdraaien voor de proceskosten die een kleine 2500 euro bedragen.

Coldeweijer staat bekend als de vrouw die roddels over allerlei BN’ers naar buiten brengt op haar juicekanaal Life of Yvonne. Daarop pretendeerde Coldeweijer in maart ook dat Steenwijk haar gewichtsverlies te danken had aan illegale dieetpillen. Dat is volgens Steenwijk klinkklare onzin en daarom eiste zij rectificatie.



Yvonne Coldeweijer zal rectificatie ‘toch niet menen’

De roddelkoningin nam de beruchte video al van het internet. Maar daar nam Steenwijk geen genoegen mee. „Als je iets brengt als een feit en je zegt: ‘Ik weet dat het waar is, want ik heb bewijs’, maar je hebt dat bewijs niet, zoals tijdens de zitting ook bleek, dan moet je zeggen: ‘Ik heb geen bewijs het is niet waar’.” Oftewel: Steenwijk wil dat Coldeweijer de boel rechtzet. Daar gaat de rechter nu in mee.

Coldeweijer reageerde voor de uitspraak van de rechter al dat als zij een rectificatie moet plaatsen zij „het toch niet meent”. De boete van 5000 euro – die er dus niet komt – zou Coldeweijer „wel vervelend vinden, natuurlijk.”

Samantha Steenwijk noemde uitspraken Coldeweijer ‘keiharde leugen’

Steenwijk noemde de uitspraken van Coldeweijer over de dieetpillen twee weken terug in de rechtszaal „een keiharde leugen”. Ook haalde de zangeres een uitspraak van de roddelkoningin aan. Coldeweijer vertelde namelijk in de desbetreffende video dat Steenwijk verantwoordelijk is als „er iemand met een hersenbloeding op de intensive care kwam te liggen”.

De zangeres benadrukte in de rechtszaal dat zij inmiddels regelmatig wordt benaderd door mensen die afslankpillen willen gebruiken. „Het is heel vervelend dat ik tot de dag van vandaag berichtjes daarover krijg. En ook dat mijn moeder, mijn zus en vrouw worden benaderd door mensen die pillen willen.”

Volgens haar heeft Coldeweijer haar naam onlosmakelijk aan deze pillen verbonden. „Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt.” Coldeweijer reageerde daarop dat ze het „heftig” vond dat Steenwijk de boel zo „verdraait”.