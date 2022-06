Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bibi laat na vreemdgaan Waylon van zich horen, verwijdert foto met ‘eikel’

Bibi Breijman heeft gisteren voor het eerst van zich laten horen na het vreemdgaan van haar vriend Waylon. Op Instagram Stories deelt ze een aantal foto’s van de zanger met zijn kinderen. Zo is Waylon te zien met dochter Teddy en zoon Chester.

Met een zielig gezicht ligt hij onder een deken. „En dit verdien jij gewoon even deze vaderdag”, schrijft Bibi bij de foto waarop ze een hartje heeft geplakt voor het gezichtje van Chester. „Onderga het maar gewoon.” Daarna plaatste ze nog wat foto’s waarop Waylon niet op z’n best te zien is. Op een andere foto is Waylon slapend te zien.

Bij de laatste foto, waarop de zanger met tranen in zijn ogen en Chester zijn armen te zien is, schrijft ze: „Dat lucht op”. Volgens het AD stond er nog meer tekst bij, maar die foto is inmiddels verwijderd. „Maar ook eikels zijn lieve vaders”, zou er volgens de krant gestaan hebben. Overigens opent Bibi de fotoreeks met een plaatje van haar eigen vader. „De man die er altijd voor mij is”, valt bij de foto te lezen.

Waylon ging vreemd toen Bibi zwanger was

Afgelopen vrijdag gaf Waylon toe vreemdgegaan te zijn toen Bibi zwanger was. Op Instagram zei de zanger dat hij het heeft „verkloot”. Ook sprak hij van „demonen in zijn hoofd”. De bekentenis kwam nadat de roddelkanalen Juice Channel en Life of Yvonne hadden gemeld dat Waylon Bibi zou hebben bedrogen toen ze ‘topzwanger’ was.

Er werden op die kanalen foto’s gedeeld van gesprekken die Waylon gehad zou hebben met een scharrel. In die berichten wordt pijnlijk duidelijk dat het niet alleen bij appen bleef, maar dat er ook echt afgesproken zou zijn.

‘Ik ben een lul’

Op Instagram ging Waylon vorige week flink door het stof. Hij zag in dat hij fout is geweest. „Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft.”

„Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest”, schreef hij. „Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!”