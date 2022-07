Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelenski staat met fotoshoot in Vogue: ‘Hoe verzin je het?’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski staat binnenkort met zijn vrouw op de cover van het modeblad Vogue. Daar ging recent een uitgebreide fotoshoot aan vooraf. Maar dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat, omdat Oekraïne nog altijd in een bloedige oorlog is verwikkeld met Rusland. „Dit doe je niet.”

In binnen- en buitenland stapelt de kritiek zich op. Veel mensen vinden het niet het juiste moment om glamoureuze foto’s te maken voor een modeblad, zeker niet bij getroffen gebieden, zoals is gebeurd. Onder de Instagram-post van Vogue, waar de eerste foto’s werden gedeeld, is het vooral kritiek wat de klok slaat.

Niet alleen het modeblad moet het ontgelden – „Vogue, je maakt me misselijk. Mensen sterven in Oekraïne” – ook Zelenski komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. „Mensen lijden en hij vindt het een goed moment voor een fotoshoot?”, veel volgers vinden het vooral ‘ongemakkelijk’. „Hoe verzin je het?”

Veel kritiek op fotoshoot Zelenski in Vogue

Ook op Twitter stapelt de kritiek zich op. „Nog nooit heb ik een leider van een land in oorlog, middenin de oorlog, in de Vogue zien staan en het leger als fashion item zien gebruiken”, schrijft iemand. „Zelenski en zijn vrouw doen dat zo even, lekker boeien dat er burgers dood gaan, hun ego’s gaan voor”, is deze twitteraar uiterst kritisch.

Ook anderen plaatsen hun vraagtekens bij het moment van de fotoshoot ten tijde van een oorlog. „Dus je land is in oorlog, miljoenen mensen gevlucht en ontheemd. Dagelijks sterven er soldaten en burgers, je steden worden gebombardeerd, je bedelt iedere dag om meer wapens. En tussendoor doen president Zelenski en zijn vrouw een fotoshoot voor het modeblad Vogue“, zegt een twitteraar cynisch. Een ander vat het als volgt samen: „Oorlog is geen showbizz-item!”

Bekijk hieronder een greep uit de reacties op het mode-item van Vogue met Zelenski en zijn vrouw.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je land is in oorlog met de Russen om je heen sterven mensen bij bosjes door toedoen van de vijand en wat doe je dan als presidentsvrouw? Je gaat samen met je man de president van de Oekraïne poseren in de #Vogue hoe verzin je het mevrouw #Zelensky oorlog is geen showbiz item! pic.twitter.com/dJh5akLrum — Azazel van den Berg (@writherazazel) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus je land is in oorlog, miljoenen mensen gevlucht en ontheemd, dagelijks sterven er soldaten en burgers, je steden worden gebombardeerd, je bedelt iedere dag om meer wapens en tussendoor doen President Zelensky en zijn vrouw een fotoshoot voor het modeblad Vogue. 😳🥴 https://t.co/CsMNeXq1m3 — Rob de Ridder (@Rob4005) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zn land wordt volledig kapot geschoten en #Zelensky doet gewoon een shoot voor Vogue. Wat n toneel… — Hé jij! (@d_vrijwilliger) July 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

President Zelensky en zijn vrouw hielden een fotoshoot voor het modeblad Vogue tijdens een oorlog. #absurdisme https://t.co/uqBaWCQqOC — Hippie Kapitein 🧑‍🔧☮️🌱🗽 (@rechtsehippie) July 26, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog nooit heb ik een leider van een land in oorlog, middenin de oorlog, in Vogue zien staan en het leger als fashion item zien gebruiken…… Zelensky en zijn vrouw doen dat zo ff, lekker boeien dat er burgers dood gaan , hun ego's gaan voor#oekranie https://t.co/5nelPSjnpr — Monique Hoogleraar des Levens (@moeva18) July 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is dit nu wel het juiste moment voor Oekraïne om glamour-foto's te maken van de Zelensky's voor het mode/lifestyle-tijdschrift Vogue? https://t.co/rxG0lzGnwj — Ton Smit (@tonsmit) July 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.