Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Glennis Grace woedend na ‘stemmingmakerij’ Yvonne Coldeweijer over haar zoon

Yvonne Coldeweijer, ook wel bekend van haar status als roddelkoningin dankzij haar kanaal Live of Yvonne, heeft het aan de stok met Glennis Grace. Laatstgenoemde is namelijk woedend op de roddelvlogger vanwege ‘stemmingmakerij en nepnieuws’.

Volgens Coldeweijer is Graces zoon namelijk onlangs opgepakt. Ze slingerde een video de wereld in waarop hij te zien zou zijn terwijl de politie hem arresteert. Het gaat om dezelfde jongen die begin dit jaar bij een supermarkt betrokken raakte bij een vechtpartij in een supermarkt, samen met moeders. In oktober moeten de twee zich daarvoor in de rechtbank verantwoorden. Tijdens haar eerste optreden na het incident reageerde ze daar overigens zelf al op: „Ik heb een vechtershart“, zei ze toen.

Glennis Grace woedend op Yvonne Coldeweijer

Even terug naar de video. Daarin is te zien dat een jongen wordt aangehouden door de politie, waarbij Coldeweijer schreef „het schijnt dat de zoon van Glennis Grace is ingehouden”. Maar de zangeres is allesbehalve gediend van dit „nepnieuws”, zoals ze ‘t zelf noemt. In een Instagram-story haalt ze uit naar Coldeweijer: „@lifeofyvonne heeft net een video geplaatst waarin te zien zou zijn dat mijn zoon wordt opgepakt door de politie. Dit is niet waar! Het is niet mijn zoon in de video en hij is niet opgepakt. Ik ben woedend over dit nepnieuws en deze stemmingmakerij en het laatste woord is hier nog niet over gezegd tegen Yvonne, maar ik laat dit aan mijn advocaten.”

Op het moment dat Grace haar bericht online zette, had Coldeweijer overigens al enkele uren eerder een rectificatie geplaatst. Dat was nadat de advocaat van de zoon van de zangeres contact met haar opnam.

Het is niet de eerste keer dat iemand een advocaat op Coldeweijer ‘zet’. Samantha Steenwijk deed dat onlangs ook en sleepte de roddelvlogger naar de rechtszaal. Coldeweijer beweerde namelijk dat de zangeres was afgevallen dankzij illegale dieetpillen. De rechter bepaalde dat Coldeweijer een rectificatie moest plaatsen en de proceskosten moest betalen. Voor de geëiste schadevergoeding hoefde ze niet op te draaien.