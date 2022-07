Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afscheid Tante Rikie op de Zwarte Cross: ‘Zonder hufters, die blijven thuis’

De Zwarte Cross is na twee festivalloze coronajaren terug. Vanaf morgen tot en met zondag dus een grote lach op het terrein van het grootste meerdaagse festival van ons land in de Achterhoek. Maar ook een editie, de 25ste, met een traan: er wordt afscheid genomen van de roemruchte Tante Rikie. Ze heeft een grote wens voor haar persoonlijke feestje: „Hufters, blijf alsjeblieft thuis.”

Voor wie Tante Rikie niet kent, zij is Rikie Nijman. De grappige vrolijke dame is de onofficiële festivaldirecteur, maar eigenlijk al 23 jaar lang het absolute boegbeeld, die regelmatig door sterke dragers in een troon al zwaaiend over het festivalterrein werd gedragen. Of 25 jaar zelfs, want tja, corona. In 2020 werd haar afscheid op haar 70ste verjaardag bekendgemaakt. Nu, drie jaar later, is het op de komende Zwarte Cross eindelijk een feit. In de bij eerdere Zwarte Cross-gangers bekende Megatent wordt morgenavond een Tante Rikie Uitzwaai-gala gehouden. Zondag is er bij de Main Stage een Tante Rikie Defilé, oftewel: dan wordt het zwaaien geblazen.



Geen plek voor asocialen op de Zwarte Cross

De Zwarte Cross staat vooral bekend als één groot muziek-, cross-, stunt- en theaterfeest (Metro bezocht de Zwarte Cross regelmatig). Veel plattelandsjongeren – maar zeker niet alleen zij – komen doorgaans op het festival af en zij hoeven eens een paar dagen niet aan de stikstofplannen van het kabinet te denken. En okay, een drankje gaat er bij de vele tienduizenden bezoekers (de 25ste editie is weer uitverkocht) altijd goed in. Maar voor aso’s op het terrein bij Lichtenvoorde? Geen plaats, wordt in een extra duidelijk statement voor dit feestjaar gemeld.

„Een Zwarte Cross met nul asociale incidenten, dat zou ik echt een mooi afscheidscadeau vinden!” Dat was de reactie van Tante Rikie op de vraag of ze nog wensen had voor haar 25ste jaar als festivaldirectrice. „Tante Rikie en haar organisatie tikken na dik twee decennia bijna de perfectie aan met de goede sfeer op het unieke feest”, meldt de Zwarte Cross. „Maar toch zijn er nog een aantal bezoekers die het festival en de Achterhoekse gastvrijheid gewoon niet snappen. Er is telkens een klein groepje hufters (op de 229.500 bezoekers) verantwoordelijk voor vernieling, discriminatie en (seksueel) overschrijdend gedrag. Daarom nu een oproep voor deze minderheid: zet je kaartje op TicketSwap en blijf thuis.”

Om de lol er toch vooral in te houden, is voor het afscheid een Tante Rikie-neusbril op de markt gebracht. Die zal de komende dagen veelvuldig op de Zwarte Cross te zien zijn.

Bier is prima, maar gedraag je niet als een holbewoner

Tante Rikie doet nu, voorafgaand aan het festivalweekend, een beroep op iedereen met de vraag: „Lees onze huisregels door en laat je niet verleiden tot lomp gedrag. En voor de lieve meerderheid nog een speciaal verzoek: spreek op de Zwarte Cross je vrienden aan in het geval van baldadig of lomp gedrag.”

Specifiek gaat het om bezoekers die de boel afbreken, mensen betasten en/of racistisch bejegenen, discrimineren, wildplassen en/of vechten. De organisatie: „Er kan en mag veel op de Zwarte Cross, maar dit gedrag hoort niet thuis op ons gemoedelijke en open minded feest. We kunnen een hele politiemacht optrommelen om van het kleine aantal overtreders af te komen, maar we hebben liever dat de bezoekers elkaar een beetje in de gaten houden en aanspreken op asociaal gedrag. Voor de mensen die bier drinken: prima. Maar als je je dan als een holbewoner gaat gedragen, drink dan maar liever niet.”



Mart Hoogkamer op de Zwarte Cross

Nu moet je berichten van de Zwarte Cross vaak met een knipoog lezen (1 april-grappen als een verhuizing naar het terrein van Lowlands en een fikse verhoging van de bierprijs waren er bijvoorbeeld al vaak). Maar nu heeft de oproep aan eventuele hufters een wat serieuzere ondertoon.

Maar verder? Feesten geblazen, daar in de Achterhoek. Vier dagen lang geldt de slogan ‘Welkom Thuus’. Wie er qua artiesten ‘thuis’ allemaal ontvangen worden? Mart Hoogkamer in ieder geval, al plande de Zwarte Cross hem na een biergooi-incident als grap eerder voor één minuut in. Een kleine muziekgreep uit een enorm aanbod verder (het ‘blokkenschema’ voor de belangstellenden vind je hier): De Dijk, Danny Vera, Dropkick Murphys, Antoon, Snollebollekes, Mental Theo, The Darkraver, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzan & Freek, Kensington, Typhoon en Chef’Special.

Özcan Akyol leidt de traditionele kerkdienst (met bier, dat wel) op zondagochtend.