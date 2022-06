Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mart Hoogkamer reageert op ophef vanwege verlaten podium

Er was nogal wat ophef vanochtend, online. Dat kwam omdat zanger Mart Hoogkamer na enkele seconden het podium verliet tijdens de Pinksterfeesten in Beckum. De artiest komt nu met een reactie op de kritiek op hem. Hij verliet het podium omdat mensen in het publiek bier naar hem gooiden. „Ik sta gewoon mijn werk te doen, wat ik onwijs leuk vind”, zegt Hoogkamer in een video op Instagram.



Mart Hoogkamer: ‘Niet normaal als je zes biertjes om je oren krijgt’

Nog geen halve minuut stond de zanger op het podium. De één zegt dat het negen seconden waren, de ander zestien. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er zes biertjes naar hem werden gegooid. De biertjes raakten Hoogkamer niet, maar dat maakt volgens hem niet uit. Ook zegt hij dat wordt gedaan alsof „het niet normaal is dat je weggaat”. „Maar ik vind het ook niet normaal als je zes biertjes om je oren heen krijgt”, meent Hoogkamer. „Ik wilde eigenlijk ook niet meer gelijk op. Wat logisch is denk ik, want als je weer teruggaat kun je verwachten dat je er weer twintig krijgt.”

De organisator van de Pinksterfeesten is het daar niet mee eens. In een gesprek met het AD gaf hij aan verontwaardigd te zijn dat Hoogkamer niet meer wilde optreden. „Het gaat om drie bekertjes bier”, reageerde Pascal Ottink, voorzitter Pinksterfeesten Beckum, bij de krant. „De gooiers hebben we in de kraag gevat en het bier heeft Mart Hoogkamer niet eens geraakt.”

Optreden gestaakt na biergooien

Hoogkamer reageert ook op de opmerking van Ottink. „Dan kunnen ze zeggen van: ja, de eerste biertjes waren toch niet raak?” Maar volgens de zanger is het „niet normaal” om biertjes te gooien. „En ik zou het ook niet doen bij andere mensen.” Tot slot richt de Ik Wil Zwemmen-zanger zich op de rest van zijn fans. „Voor de mensen die mij wel leuk vinden, voor de mensen die geen bier willen gooien: ik hou heel veel van jullie.”

De manager van Hoogkamer, Robert-Jan Schipper, gaf eerder aan persbureau ANP aan dat hij wel begrijpt dat Hoogkamer geen zin meer had om het optreden weer op te pakken. „Dit was geen reden om te blijven staan. Eén biertje is al veel, maar zes bij de eerste seconden kan niet.”

Eerder verlieten Famke Louise en Lil Kleine al eens het podium om dezelfde reden.