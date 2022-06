Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weinig medeleven met Sonja Bakker na ‘drastisch besluit’: ‘Ach, gut’

Sonja Bakker, die wordt beschuldigd van plagiaat in haar kookboeken, ligt opnieuw onder vuur. Niet vanwege de plagiaatkwestie van vorig jaar, maar vanwege het feit dat ze zich als slachtoffer in de hele rel opwerpt. In weekblad Privé zegt ze dat ze het enorm zwaar heeft gehad na de beschuldigingen. „Nachten heb ik in bed liggen huilen”, aldus de gevallen dieetkoningin, die inmiddels naar Ibiza is verhuisd.

Daar woont ze nu al enkele maanden. „Het is de start van een nieuw begin. Dit móet ik doen om alles achter mij te laten”, laat Sonja weten vanaf het vakantie-eiland, schrijft De Telegraaf. De dieetgoeroe geeft aan dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd. „Mijn leven ligt totaal overhoop.”

„Mijn privéproblemen, de coronaperiode, het overlijden van mijn vader en de plagiaataffaire. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan.” Ze zet haar werk daarom voor onbepaalde tijd stop. „Als alles een plek heeft gekregen, wil ik misschien weer gewoon één op één mensen begeleiden om af te vallen. Terug naar de basis”, zegt ze.

Sonja Bakker zou meerdere recepten hebben gestolen

Vorig jaar werd de afslankspecialist door verschillende diëtisten en foodbloggers beschuldigd van het stelen van recepten voor het gebruik in haar eigen boeken. Ook oud-werknemers klapten uit de school over het vermeende plagiaat van Sonja Bakker.

Later kwam de dieetgoeroe met verschillende betrokkenen tot een overeenkomst. Ze dacht dat daarmee de zaak was afgedaan en kondigde al snel een nieuw kookboek aan. Maar enkele maanden terug werd Sonja Bakker opnieuw van plagiaat beschuldigd in Veronica Superguide.

Beschuldigingen laten diepe sporen na

Tegen Veronica Superguide beweerde kookboekenschrijver Janneke Koeman, ook wel bekend van de Foodsisters, dat Sonja Bakker haar recepten steelt. Koeman stelde dat Bakker in haar betaalde online-afslankprogramma foto’s en recepten van haar gebruikt.

Al die beschuldigingen hebben diepe sporen nagelaten bij Sonja Bakker, zo zegt ze zelf. Het heeft haar mede doen laten besluiten om Nederland te verlaten. Samen met vriend Barry en zoon Bram woont ze nu op het Spaanse eiland.

Weinig medeleven met Sonja Bakker: ‘Verhuis naar Rusland’

Het ‘drastische besluit’, zoals De Telegraaf het vertrek van Sonja Bakker omschrijft, leidt vooral tot hoongelach. Vooral de reactie van de dieetgoeroe in weekblad Privé kan op weinig goedkeuring rekenen. „Wat een narcist. ‘Haar’ leven ligt overhoop. Alsof je dit aangedaan is. Je hebt dit zelf veroorzaakt, keer op keer! Neem eens verantwoordelijkheid lafaard!”

RTL Boulevard-journalist Rob Goossens haalt ook uit naar Sonja Bakker. „Als Sonja slim is dan verhuist ze trouwens naar Rusland. Daar wordt sinds het begin van de oorlog namelijk het auteursrecht alleen gehandhaafd als je van “bevriende landen” steelt. Recepten van Nederlanders en Amerikanen kun je daar nu dus straffeloos plagiëren”, schrijft hij op Twitter.



Als Sonja slim is dan verhuist ze trouwens naar Rusland. Daar wordt sinds het begin van de oorlog namelijk het auteursrecht alleen gehandhaafd als je van "bevriende landen" steelt. Recepten van Nederlanders en Amerikanen kun je daar nu dus straffeloos plagiëren — Rob Goossens (@GoosR) June 8, 2022



Toch handig dat je op Ibiza kunt gaan leven met geld waar je eigenlijk geen recht op hebt #SonjaBakker #Misdaadloont in Nederland. Maar wel slachtoffer spelen, mijn leven ligt totaal overhoop, pffff.https://t.co/YeAbFDUt9y — Nillfour 📵 (@nillfour) June 8, 2022



Wat een narcist. ‘Haar’ leven ligt overhoop. Alsof je dit aangedaan is. Je hebt dit zelf veroorzaakt, keer op keer! Neem eens verantwoordelijkheid lafaard! https://t.co/NVCKMcsIPT — Shelagh (@tismewat2day) June 8, 2022



