Problemen rondom stages, blijkt uit onderzoek: ‘Stagiair wordt te vaak ingezet als goedkope arbeidskracht’

Heb jij ooit stage gelopen, of ben je er nu mee bezig? Stages zijn belangrijk voor veel studenten, of zelfs een verplicht onderdeel van hun opleiding. Maar niet elk onderdeel van stage lopen vergaat studenten even soepel. Er blijft werk aan de winkel om de positie van stagiairs te verbeteren, blijkt uit onderzoek.

Zo is het merendeel van de studenten positief over het leerzame karakter van stages, maar er bestaan problemen rondom stagemisbruik, vergoedingen en begeleiding. Dat blijkt uit het onderzoek wat onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft uitgevoerd.

Stagemisbruik

Zo heeft één op de vier studenten te maken met stagemisbruik: stagiaires die als als ‘normale’ werknemer worden ingezet, maar waar vervolgens geen eerlijke vergoeding tegenover staat. Daarbovenop blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde studenten helemaal geen stagevergoeding krijgt.

ISO-voorzitter Lisanne de Roos zegt daarover: „Een stage is je allereerste ervaring op de arbeidsmarkt. Daar hoort de persoonlijke groei van de student centraal te staan, en niet het gewin voor de werkgever. Toch zien we dat stagiairs te vaak worden ingezet als goedkope arbeidskracht”. De studentenorganisatie komt daarom met een vijfpuntenplan om stageproblematiek tegen te gaan. En dat ziet er zo uit:

📚 Het stage-vijfpuntenplan Pak stagemisbruik aan: studenten moeten laagdrempelig (vermoedens van) stagemisbruik kunnen bespreken met hun instelling. Verplicht stagevergoeding: het geven van een passende stagevergoeding wordt verplicht. Sectoren maken hier gezamenlijk afspraken over en nemen dit op in hun cao. Maak rechten duidelijk: instellingen en werkgevers dienen studenten duidelijk te informeren over de rechten en plichten van stagiairs. Investeer in begeleiding: stagiairs moeten meer begeleiding van hun opleiding krijgen. Vooral de begeleiding bij het vinden van en de voorbereiding op een stage schiet te kort. Weet wat er speelt: er is geen zicht op stages in het hoger onderwijs. Het ISO pleit voor een doorlopende monitor naar het aanbod, de kwaliteit en de begeleiding van stages.

Kwart studenten ingezet als ‘normale’ werknemer

Uit het onderzoek, dat door ruim 4900 studenten is ingevuld, blijkt dat studenten hun stage ervaren als een leerzaam en vaak essentieel onderdeel van hun opleiding. Tegelijkertijd geeft ruim een kwart van de studenten aan dat zij voor hun gevoel werden ingezet als een ‘normale’ werknemer zonder eerlijke vergoeding. Het is volgens het ISO dan ook niet verwonderlijk dat voor 19 procent van de respondenten geldt dat zij als stagiair te veel verantwoordelijkheden kregen.

De Roos geeft aan: „Een stage mag best uitdagend zijn, maar het kan niet zo zijn dat je als stagiair wordt opgezadeld met een gigantische waslijst aan taken en verantwoordelijkheden. Het hebben van te veel verantwoordelijkheden kan de stap naar de arbeidsmarkt vergroten terwijl we juist op dit moment extra arbeidskrachten nodig hebben.”



Bijna de helft van de studenten ontvangt geen stagevergoeding, blijkt uit het ISO-onderzoek. Het minst vaak krijgen studenten in de sectoren waar het meest stage gelopen wordt een vergoeding. Het gaat hierbij om de sectoren onderwijs en gezondheidszorg. Het ISO denkt dat dit komt omdat er vaak niets over stagevergoedingen staat opgenomen in de cao, waardoor stagiairs zijn aangewezen op de welwillendheid van een werkgever.

De Roos vult hierover aan: „Een fulltime stage is vaak niet of nauwelijks te combineren met een bijbaan. Studenten verkeren in financieel zwaar weer als de inkomsten van hun bijbaan noodgedwongen wegvallen en er geen vergoeding voor in de plaatst komt.” Onder de studenten die wél een vergoeding ontvingen, is er veel variatie in de hoogte van het bedrag te zien.

Ervaringen over begeleiding