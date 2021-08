Plagiaat-rel rondom recepten Sonja Bakker gaat door: ‘Gewoon knip- en plakwerk’

Oud-werknemers van dieetgoeroe Sonja Bakker beschuldigen haar van plagiaat. De afslankspecialist zou recepten overnemen van collega’s en deze onder eigen naam publiceren. Een oude bekende, voedingsdeskundige Bea Pols, klapt nu ook uit de school.

Tegen RTL Boulevard vertelden eerder ex-medewerkers van Bakker al over het plagiaat. Iets wat ze al jaren schijnt te doen. Onder meer foodblogger Silvia Ribas neemt juridische stappen tegen Bakker. Ook de vriend van Bakker zou een dubieuze rol spelen tegenover de ex-medewerkers en hen bedreigen.



Sonja Bakker pleegde plagiaat van foodbloggers

En nu volgt ook voedingsdeskundige Bea Pols, die zich uitspreekt tegen Shownieuws. „Dat ze daarmee wegkomt is gewoon heel bizar”, zegt Pols. Ze schreef zelf verschillende boeken over diëtiek en gezondheid. „Mijn boeken zijn dan niet van die bestsellers geworden, maar ik heb hard gewerkt en dit is mijn product.” De voedingsdeskundige begrijpt niet dat Bakker trots is op haar nalatenschap. „Het is niet haar werk. Het is gewoon knippen en plakken, meer niet.”

Bakker zou bepaalde recepten van haar welbekende Sonja Bakker-dieet kopiëren van andere foodbloggers. Zelfs beeldmateriaal nam de afslankgoeroe klakkeloos van anderen over. Het leverde haar een ban op Instagram op en ze verwijderde sommige recepten van haar social media.



Foto’s en recepten

„Ik denk dat ze een soort arrogantie heeft, dat ze denkt dat ze overal mee wegkomt”, zegt Pols tegen Shownieuws. De voedingsdeskundige vertelt over de oud-medewerkers die nu uit de school klappen over Bakker. „Ze zou gezegd hebben, ‘verander drie woorden en dan is het ons recept, dan hebben wij het copyright’. Dat is met recepten misschien wel zo, maar met fotografie absoluut niet. Je kunt niet zomaar een foto overnemen”, vertelt Pols. „Dat is heel erg brutaal”.

Maar het verrast de Pols allemaal niet. „Ik wist al dat ze zo werkte. Maar ik ben aan de andere kant wel met stomheid geslagen dat ze het nog steeds doet. Het is idioot dat je op deze manier te werk gaat.” Zelf liet Bakker zaterdag weten dat iemand uit haar team de recepten had gekopieerd en ze hierover in overleg zijn.



