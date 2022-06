Amber Heard boos over dankvideo van Johnny Depp aan fans

Amber Heard is boos vanwege video Johnny Depp

Amber Heard, die vorige week werd veroordeeld tot het betalen van miljoenen dollars aan schadevergoeding aan Depp, is niet te spreken over de video. Ze zegt tegen Amerikaanse media dat „het een boodschap is aan slachtoffers van huiselijk geweld om bang te zijn om je er tegen uit te spreken. Terwijl Johnny Depp verklaart dat hij vooruitkijkt, worden vrouwenrechten terug in de tijd gezet. “

Depp maakte gisteren een TikTok-account aan en had later op de dag al ruim 6 miljoen volgers op het populaire platform. Op dat platform werden in de afgelopen weken vaak video’s over de zaak gedeeld, vaak ten gunste van Johnny Depp. De acteur deelde zijn filmpje, met onder meer beelden die hij vanuit de auto maakte van zijn fans bij de rechtbank, ook op Instagram, waar het op het moment van schrijven ruim 5 miljoen likes heeft.

Rechter gaf Johnny Depp gelijk