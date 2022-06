Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opsteker voor Amber Heard: ze heeft volgens de wetenschap ‘s werelds mooiste gezicht

Amber Heard lag vanwege de zaak tegen Johnny Depp wekenlang onder vuur. Maar nu is er een opsteker voor de actrice. Volgens de wetenschap heeft ze het mooiste gezicht van de wereld. Dat blijkt uit een schoonheidstest van een cosmetisch chirurg.

Het Britse Unilad schrijft dat ene Julian De Silva, een cosmetisch chirurg aan het Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery in Londen, een gezichtstechniek heeft losgelaten op het gezicht van Amber Heard. Hij gebruikte de theorie van de zogenoemde Griekse Gulden Snede. Die theorie gaat uit van een ideale verhouding voor schoonheid, die al sinds de Griekse Oudheid bestaat.

Hulpmiddel om te bepalen wie ‘de mooiste mensen’ zijn

Bij gezichten gaat het dan om de verhouding van gelaatstrekken op het gezicht, inclusief de ogen, neus, lippen en kin. Door op die manier gezichten te analyseren, hebben wetenschappers een hulpmiddel om te bepalen wie ‘mooie mensen’ zijn.

Volgens de theorie scoort Heard ontzettend hoog met een percentage van 91,85 procent. Daarmee komt ze dichter in de buurt van de ‘perfecte gezichtsverhouding’ dan wie dan ook. Al is natuurlijk niet iedereen op de wereld in de test meegenomen.

Met behulp van diezelfde theorie ontdekte de expert verder dat Kim Kardashian de meest perfecte wenkbrauwen heeft en Scarlett Johansson de meest perfecte ogen. Model Emily Ratajkowski bezit volgens de theorie de meest perfecte lippen.

Rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp

Het zal een fijne opsteker zijn voor Amber Heard, die wekenlang zwaar onder vuur lag. Dat kwam vanwege de rechtszaak met haar ex Johnny Depp. Die zaak hield de gemoederen een hele tijd bezig. De acteur had de actrice aangeklaagd wegens smaad en Heard had een tegeneis ingediend.

Het begon allemaal bij een essay in The Washington Post die Heard schreef over haar ervaring met huiselijk geweld. Ze noemde Depp daarin niet bij naam, maar hij klaagde haar evengoed aan voor smaad, omdat het volgens de acteur duidelijk was dat het om hem ging.

De rechtbankjury stelde Johnny Depp begin deze maand in het gelijk. Heard werd gesommeerd ruim 10 miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen. Zij kreeg op één punt in haar tegenaanklacht gelijk, waardoor Depp haar 2 miljoen dollar moet betalen wegens lasterlijke uitspraken van zijn advocaat. Overigens lijkt het erop dat de zaak nog een staartje krijgt. Amber Heard wil in beroep tegen het vonnis in de zaak.