Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fans feliciteren Johnny Depp na winst rechtszaak Amber Heard: ‘Yes!’

De rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De acteur had de actrice aangeklaagd wegens smaad en Heard had een tegeneis ingediend. Nu is de kogel door de kerk: Depp wint de rechtszaak, maar moet zijn ex-vrouw wel een schadevergoeding van 2 miljoen dollar betalen.

De jury in de zaak in Fairfax bepaalde dat er sprake was van laster toen Depp Heards beschuldigingen van misbruik eerder „een hoax” had genoemd. De actrice moet haar ex een schadevergoeding van 15 miljoen dollar betalen. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan de 50 miljoen dollar die hij had geëist. Heard wilde 100 miljoen dollar van haar ex zien.

Fans blij voor Johnny Depp

Depp klaagde Heard aan vanwege een artikel dat zij had geschreven voor The Washington Post. In het opiniestuk heeft de actrice het over huiselijk geweld dat ze had meegemaakt, zonder de acteur bij naam te noemen. Volgens Depp is het voor de lezers duidelijk dat ze het over hem heeft. Heard beschuldigde hem al eerder van mishandeling. Depp ontkent dat en zegt dat juist zij losse handjes heeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor fans van Johnny Depp is de winst van de acteur een grote zegen: zij hebben altijd in zijn onschuld geloofd. Onder de hashtag JusticeforJohnnyDepp steunden zij hun grote held tijdens de rechtszaak. „Mannen kunnen ook slachtoffer zijn”, klinkt het op Twitter. „Uiteindelijk komt de waarheid altijd aar boven. Ik wens Johnny Depp een gelukkig, rustig en succesvol, gezond leven. Hij verdient het 100 procent! Ik wil ook het team en de advocaten van Johny feliciteren.”

Depp: ‘Jury heeft mijn leven teruggekregen’

Zelf zegt de acteur in een reactie op de gewonnen rechtszaak tegen Amerikaanse media dat hij van de jury zijn leven heeft teruggekregen. „Zes jaar geleden is mijn leven, het leven van mijn kinderen, de levens van mijn naasten en de levens van mensen die me al vele jaren steunen en in me geloven voor altijd veranderd”, zegt Depp. „Valse, heel serieuze en criminele beschuldigingen werden via de media tegen me geuit en dat zorgde voor een stortvloed aan haatberichten, hoewel er nooit een aanklacht tegen mij werd ingediend. Binnen een nanoseconde was het verhaal al twee keer de wereld rond en had het een gigantische impact op mijn leven en carrière.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This picture is just a pure enjoyment when we all know how sad jonnhy was in the beginning of this trial , he fucking deserve this victory , he did it , he won Johnny won #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/RiOrKw97Pu — JS (@J_Vtae) June 1, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

He won boys pic.twitter.com/XFGWKgg5B6 — my uncle’s meme stash (@myunclesmemes) June 1, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

june 1st 2022, after 6 years johnny won, he did it. he told the world his story and the world believed him. we are all beyond proud of you johnny <3 #JusticeForJohnnyDepp #TruthWins pic.twitter.com/7hwuumxPhz — eva 🏴‍☠️ (@stoneyeilish) June 1, 2022

Heard daarentegen baalt ontzettend dat haar ex-man de rechtszaak tegen haar heeft gewonnen. De „teleurstelling die ik vandaag voel is niet in woorden uit te drukken”, zei de actrice gisteren tegen Amerikaanse media in reactie op het juryoordeel.

Eerder stonden de twee ook al tegenover elkaar in de rechtbank. In 2020 verloor Depp een zaak tegen de Britse tabloid The Sun. De acteur had de krant aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel waarin hij een „vrouwenmishandelaar” werd genoemd. De rechter vond dat niet was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld.