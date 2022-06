Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaanse media lovend over ‘drijvende stad’ van Nederlandse makelij

Amerikaanse media, waaronder CNN, hebben lovende woorden over voor een drijvende stad met een Nederlands tintje bij de Malediven. De stad is groot genoeg om zo’n 20.000 mensen te huisvesten. CNN noemt de stad „een praktische oplossing voor de harde realiteit van de zeespiegelstijging”. Extra bijzonder is dat de stad door een Nederlandse projectontwikkelaar wordt gebouwd.

„Een stad rijst op uit de wateren van de Indische Oceaan”, begint CNN het louter positieve artikel. De stad heeft een patroon dat doet denken aan hersenen. 5.000 units moet in de stad komen, waaronder huizen, restaurants, winkels en scholen. De eerste bewoners kunnen er begin 2024 in en de hele stad is rond 2027 klaar.

Malediven liggen naar verwachting voor groot deel onder water in 2100

Het is niet verwonderlijk dat juist in de Malediven aan het project gewerkt wordt. De eilandengroep is een van ‘s werelds meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. Ruim driekwart van het land ligt niet meer dan één meter boven de zeespiegel.

Aangezien die zeespiegel naar verwachting de komende tientallen jaren stijgt, ligt bijna het hele land voor 2100 onder water. Daarom moest er volgens de regering een oplossing komen. Die oplossing zagen ze in een drijvende stad.

Dutch Docklands en Waterstudio, twee Nederlandse bedrijven, zijn verantwoordelijk voor de bouw. In een eigen fotoserie deelt architectenbureau Waterstudio hoe de hypermoderne stad eruit moet komen zien.

Een drijvende stad stijgt mee met zeespiegel

In plaats van te bouwen op land, bouwen de Nederlanders in samenwerking met de Malediven op zee. Want een stad die drijft, stijgt mee met de zee, zo is het idee. „Dit is nieuwe hoop voor de meer dan een half miljoen mensen van de Malediven”, zegt Koen Olthuis, oprichter van Waterstudio, het architectenbureau dat de stad heeft ontworpen, tegen CNN.

„Het bewijst dat er betaalbare woningen, grote gemeenschappen en normale steden aan het water zijn die ook veilig zijn. De mensen op de Malediven zullen van klimaatvluchtelingen naar klimaatvernieuwers gaan.”

Nederland een ‘centrale plaats voor verandering’, aldus CNN

CNN verwijst naar de geschiedenis die Nederland met het water heeft. Ons land is volgens het Amerikaanse medium „een centrale plaats voor verandering geworden, met drijvende parken, een drijvende melkveehouderij en een drijvend kantoorgebouw”, waarmee ze verwijzen naar projecten in Rotterdam.

Plannen voor een drijvende stad zijn overigens niet helemaal nieuw. Zo lanceerde Zuid-Korea ook al een plan om een stad op zee te maken. Die draagt de naam Oceanix City. Ook wijst CNN naar een reeks drijvende eilanden in de Oostzee, die weer door een Nederlands bedrijf wordt gemaakt. „Maar geen enkele kan op tegen de schaal en tijdschema van het plan op de Malediven.”