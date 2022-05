Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde Depp vs. Heard nadert: dit zijn de laatste ontwikkelingen uit de zaak

Het waren zes lange weken voor Johnny Depp en Amber Heard. Beide partijen hebben hun slotargumenten vorige week gegeven en de uitspraak in de zaak Depp vs. Heard ligt nu in de handen van de jury. Deze kan ergens deze week (of zelfs vandaag) al duidelijk worden. Hier vind je, in afwachting op de einduitspraak, de laatste ontwikkelingen uit de rechtszaak.

Johnny Depp vs. Amber Heard: het was de afgelopen weken niet te missen. Depp klaagde Heard aan vanwege een ingezonden stuk dat de actrice schreef voor The Washington Post. Zij schreef hier over een gewelddadige relatie zonder Depps naam te noemen. Depp zegt dat dit zijn reputatie en carrière heeft verwoest en eist een schadevergoeding van vijftig miljoen euro. Heard klaagde haar ex-man ook weer aan en eiste honderd miljoen dollar.

Even bijpraten over Depp vs. Heard

Eerder praatte Metro je al bij over de eerste helft van de rechtszaak. Dat zullen we nu ook doen, maar dan met de tweede helft. Zo heeft Amber Heard haar getuigenis gedaan en is er een onverwachte getuige naar voren gestapt. Ook waren er natuurlijk de slotargumenten.

Getuigenis van Amber Heard

Na Johnny Depp was het de beurt aan Amber Heard om haar verhaal te doen. Ze heeft meerdere incidenten van huiselijk geweld opgesomd, waaronder ook verkrachting. Ze opende haar pleidooi met de zin: „Dit is het pijnlijkste en moeilijkste dat ik ooit heb meegemaakt.” In vergelijking met de rustige Depp was Heard vrij emotioneel en minder kalm.

Ze beschrijft het eerste jaar van de relatie als „absolute magie”. Het geweld kwam later pas, zo vertelde ze eerst. Een paar dagen later veranderde ze haar woorden en meldde ze dat het geweld ook in het eerste jaar aanwezig was, alleen met een pauze tussenin. „Ik zal het nooit vergeten. Het veranderde mijn leven”, zei ze. „Ik had alleen de datum verkeerd.”

Het grootste bewijs van team Heard is een video van haar ex die keukenkastjes dichtslaat en vervolgens een groot glas wijn drinkt. Daarnaast zou de verslaving van Depp hem veranderen in „een monster”. Depp heeft eerder aangegeven dat hij een lastige relatie heeft met drugs en alcohol en ontkent dit niet. Hij zou er alleen geen „vrouwenmepper” van worden, zegt hij zelf.

Iets wat mensen thuis opviel, was het gedrag van Heard: na wekenlang expressieloos naar voren te kijken in de rechtszaal, gedroeg ze zich tijdens de laatste zittingen bijzonder expressief. Ze huilde zonder tranen, maakte drukke bewegingen en had wel erg veel oogcontact met de jury. Een psycholoog op Channel 7 legde uit dat Amber „tekenen vertoont dat ze liegt”. Hij vond haar getuigenis ook erg gerepeteerd klinken. Het team van Johnny Depp zei in het begin ook dat ze de „performance van haar leven zal geven”.

De zaak kreeg ook een Nederlands tintje de afgelopen weken: er werd een fragment gebruikt van een interview met Heard uit het programma RTL Late Night (toen nog gepresenteerd door Twan Huys). Daaruit kwam naar voren dat ze niet helemaal eerlijk was over wat ze met geld dat ze uit een schadevergoeding kreeg, deed.

Kate Moss opgeroepen als getuige

Toen Heard uitleg gaf over een keer dat ze haar toenmalige man sloeg, gebeurde er iets bijzonders. Ze legde uit dat ze dit deed omdat ze dacht dat Johnny haar zus ging aanvallen. „Ik aarzelde niet. Ik wachtte niet. Ik dacht meteen aan Kate Moss en de trap, en haalde naar hem uit”, zei Heard. Ze heeft het hier over een onbevestigd gerucht dat Johnny zijn toenmalige vriendin, supermodel Kate Moss, van de trap had geduwd. Wanneer ze dit benoemde, kreeg het advocatenteam van Depp vrij spel om Moss als getuige naar de rechtszaal te halen.

Dat deed ze, live via een videoverbinding met de kortste getuigenis tot nu toe. Het waren inderdaad geruchten: „Johnny heeft mij nooit van de trap geduwd”, vertelt ze. Zij was zelf uitgegleden op een trap die nat was van de regen. Johnny heeft haar vervolgens naar haar kamer gebracht en hij gaf haar de nodige medische hulp. „Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid”, aldus de vrouw waarmee Depp bijna vier jaar een relatie had.

Een andere opvallende getuige was Morgan Tremaine van showbizzsite TMZ. Hij beweert dat de site de keukenkastvideo ontving via hun e-mailhintlijst. Zij konden dit binnen 15 minuten verifiëren en publiceren. Dit konden ze alleen doen als dit rechtstreeks van de bron zelf kwam: Amber Heard. Bijzondere momenten kwamen ook van psychiater David Spiegel en DC-baas Walter Hamada.

Slotargumenten Johnny Depp

En toen waren daar de slotargumenten van beide partijen. Depps advocaat Camille Vasquez begon, zij is inmiddels een hit op sociale media. Ze wees de jury erop dat het precies zes jaar geleden is dat Heard Depp voor het eerst beschuldigde van huiselijk geweld. „Precies zes jaar later vragen we u meneer Depp zijn leven terug te geven door de wereld te vertellen dat meneer Depp niet de misbruiker is die mevrouw Heard zegt dat hij is”, zei Vasquez. „Om mevrouw Heard verantwoordelijk te houden voor haar leugens.”

De advocaat wijst erop dat het verhaal van Heard te veel gaten bevat om te geloven. „Het was een daad van diepe wreedheid, niet alleen voor meneer Depp, maar ook voor échte overlevenden van huiselijk geweld. Voor mevrouw Heard om zichzelf te beschouwen als een publiek figuur dat huiselijk geweld vertegenwoordigt. Het was vals, lasterlijk en veroorzaakte onherstelbare schade.”

„Deze zaak komt neer op de vraag of je mevrouw Heard gelooft of meneer Depp, Christie Dumbrowski, Sean Bet, Malcom Connoly, Travis McGivern, Starling Jenkins, Keenan Wyatt, Dr. Kipper, verpleegsters Debbie Lloyd en Aaron Faladi, Tara Roberts, Ben King, Kate James, Kate Moss, Dr. Colbert, Morgan Knight, Morgan Tremaine, officier Melissa Saenz, officier Tyler Hadden, officier William Gatlen, en Beverly Leonard.”

Na Vasquez legde ook Benjamin Chew, Depps andere advocaat, een verklaring af. Hij herhaalde de al gemaakte argumenten uit de rechtszaak over waarom Heard geen slachtoffer kán zijn. „Er is een wereld van verschil tussen het hebben van een verslavingsprobleem en een fysieke misbruiker zijn.” Aan het einde van zijn verklaring, toen hij het had over Depps kinderen Lily-Rose en Jack, werd hij emotioneel. „Laat hen zien dat de waarheid het waard is om voor te vechten.”

Slotargumenten Amber Heard

Daarna was het de beurt aan het advocatenteam van Heard. Advocaat Benjamin Rottenborn begon met haar kant van de zaak. Hij herinnerde de juryleden eraan dat Heard maar één keer misbruikt hoeft te zijn door Depp om de zaak te winnen. „We hebben het niet alleen over fysieke mishandeling. We hebben het over emotionele, psychologische, financiële en seksuele mishandeling”, aldus Rottenborn.

Hij speelde ook weer de keukenvideo af waarin Depp de kastjes dichtslaat. „Als hij de drugs en drankjes mixt, dan verandert hij in deze man”, vervolgde hij. Verder haalde hij een reeks sms-berichten aan, waarin Depp lelijke dingen zegt over Heard. Rottenborn: „Deze woorden zijn een venster in het hart en geest van Amerika’s favoriete piraat.”

Heards andere advocaat, Elaine Bredehoft, vertelde de jury om naar al het bewijs in de zaak te kijken. Ze moeten geloven dat Depp de dader was en haar veelbelovende acteercarrière in de weg stond. „Een uitspraak tegen Amber stuurt een bericht dat wat je ook doet als slachtoffer van misbruik, je altijd meer moet doen. Wat je ook documenteert, je moet altijd meer documenteren”, aldus Bredehoft.

Einduitspraak binnenkort bekend

Na de slotargumenten was het dus tijd voor de jury om in beraad te gaan. Iets wat ze vandaag voortzetten. De jury gaat aan de slag met ruim 100 uur aan getuigenissen en talloze bewijsstukken om tot de uitspraak te komen. Het is niet duidelijk hoelang het zal duren tot de einduitspraak naar buiten komt.

Elon Musk kwam vlak na de slotargumenten met een tweet. Het is de eerste keer dat hij iets zegt over de rechtszaak met zijn ex. Musk zou eigenlijk eerst ook getuigen, maar dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Hij reageert op een tweet van Lex Fridman en zegt dat hij hoopt dat ze deze zaak allebei te boven komen. „Op hun best zijn ze allebei fantastisch.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I hope they both move on. At their best, they are each incredible. — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2022

Veel andere mensen maken hun eigen einduitspraak duidelijk op sociale media. Of ze zijn er juist helemaal klaar mee. Hier een kleine samenvatting:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik word letterlijk kotsmisselijk van de overkill aan beelden en aandacht voor die wanstaltige poppenkast genaamd “the Johnny Depp vs Amber Heard trial”. 🤮 — Barbara (@gewoonBar) May 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een dag in de Johnny Depp – Amber Heard trial! Kate Moss, Dr. Curry (terug) en Johnny on the stand terwijl Amber haar ware gezicht laat zien. Ik duim dat Depp de zaak wint. Gelukkig ben ik vrij op de slot dag om het circus te aanschouwen. — Loadedready (@Loadedready) May 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Amber Heard nadat Johnny Depp beschrijft hoe zij zijn vingertopje eraf sneed met een vodkafles. #JohnnyDeppVsAmberHeard #JusticeForJohnnyDepp https://t.co/nTDEvbrNUD pic.twitter.com/MqMy0OgAQt — Floor Janssen (@janssensnuf) May 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.