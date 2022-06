De zaak krijgt nog een staartje: ‘Amber Heard gaat in beroep tegen vonnis in Depp-zaak’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard líjkt misschien voorbij, maar er komt mogelijk een staartje aan. Volgens de advocaat van Heard, Elaine Charlson Bredehoft, is haar cliënte „absoluut” van plan om in beroep te gaan tegen het vonnis. Dat zei Bredehoft gisteren in het programma Today.

En hoewel de jury dus oordeelde in het voordeel van Depp, zijn er volgens de advocate een aantal goede redenen om in beroep te gaan. Bijvoorbeeld dat de verdediging een aantal bewijsstukken niet mocht aandragen. Ook stelt Bredehoft dat Heard en haar verdediging „gedemoniseerd” zijn. „Er zijn dingen toegestaan die niet toegestaan hadden mogen worden. Dat zorgde voor verwarring bij de jury.”

Op social media zijn mensen het niet eens met deze uitspraak:



Amber Heard didn’t lose because the justice system failed her. Amber Heard lost because she is the abuser. There is a mountain of evidence against her. And this verdict isn’t a setback for women. It is a wakeup call to stop believing someone based on their gender only. It is a 1/ pic.twitter.com/GjgyELX0wV — Mariam, MBA (@mimasdiaries) June 1, 2022

Eerder deze week kwam de uitspraak dan eindelijk, na een lange rechtszaak. De jury oordeelde dat Depp het bij het juiste eind had, hij moet miljoenen dollars krijgen van Heard. Deze zaak ging om smaad, maar het bewijs draaide veelal om het aantonen van huiselijk geweld. Daar beschuldigt Heard Depp namelijk van. Zij had in een opiniestuk geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld, en ondanks dat Depps naam daarin niet werd genoemd, stelde hij dat het duidelijk was dat hij daar werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk en sommeerde Heard 15 miljoen dollar te betalen, 35 miljoen minder dan Depp had geëist.

De actrice had echter een tegeneis ingediend, en werd op één punt van die aanklacht in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een „hoax” noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenote 2 miljoen dollar betalen.



Amber Heard:

-Submitted the same photo of a wine bottle twice, tried to use it for two different incidents

-Submitted the same photo of herself twice, tried to say the lighting was different

But y'all wanna say social media is why she lost. Mkay.#AmberHeardCommittedPerjury — Dee (@tasteofsanity) June 2, 2022

Petitie om actrice uit Aquaman 2 te krijgen

Dat veel mensen aan de kant van Depp staan, bleek al tijdens de zaak. Vooral op social media uitten veel mensen hun steun aan de acteur. Na het vonnis waren zijn fans door het dolle. En nu blijkt nog maar eens hoe populair Depp is: een petitie om Heard uit de film Aquaman 2 te krijgen, is inmiddels bijna 4,5 miljoen keer getekend.

Die petitie loopt echter al wel een tijdje. Fans deden die oproep namelijk al in 2020. Toen vond een andere smaadzaak plaats, die Depp had aangespannen tegen het blad The Sun. Volgens fans had Heard het leven van Depp verwoest. Maar het aantal ondertekeningen is de afgelopen maanden, tijdens de nieuwste rechtszaak tussen de twee exen, weer in hoog tempo toegenomen. In twee artikelen brachten wij je eerder op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak. Die over de eerste helft vind je hier, de tweede helft hier.

De opnames van de tweede Aquaman-films zijn overigens al afgerond. De producenten hebben eerder al bekendgemaakt dat het wat studio Warner Bros. betreft nooit een optie is geweest om de hoofdrolactrice te ontslaan. De petitie met het verzoek tot ontslag, die fans van haar ex-man Johnny Depp waren gestart vanwege hun ruzie, is door de filmmakers nooit serieus genomen.