Stefflon Don zelfverzekerd over nieuw album: ‘Het beste dat je ooit gehoord hebt’ (& festival-winactie)

Het gaat rapper en zangeres Stefflon Don voor de wind. Een week geleden gaf ze nog een optreden op Buckingham Palace en op korte termijn brengt ze haar tweede album uit. „Ik voel me beter dan ooit”, glundert ze wanneer we haar spreken.

We voelen Stefflon Don aan de tand na haar optreden op een van de evenementen tijdens de Platinum Jubilee ter ere van de Britse Queen Elizabeth. „Het optreden was goed, maar vergeet het optreden; wat er na afloop gebeurde was écht bijzonder. Ik heb de koninklijke familie ontmoet met mijn zoon. Toen voelde ik mezelf ook een beetje een royal. Ik vond het mooi dat mijn zoon erbij kon zijn, zodat hij kon zien wat zijn mama bereikt heeft. Stel je voor wat hij erover vertelt op het schoolplein: ‘Ik heb prins Harry ontmoet en met hem over voetbal gepraat.’ Ik hoop dat mij zoon daardoor het gevoel krijgt dat hij later een belangrijk iemand kan worden. Voor mij is hij dat natuurlijk al. Hij is de wereld voor mij.”

Een gesprek met de Queen zelf zat er helaas niet in. „Zij had geen zin om iemand te woord te staan”, lacht de zangeres. „Ik heb wel nog een gesprek gehad met Kate, over de kinderen en zo. Gewoon, normale dingen.”

Nieuw album dropt deze zomer

Stefflon Don, die in haar jeugd tien jaar in Rotterdam heeft gewoond, werkt momenteel aan het album Island 54, de opvolger van haar in 2018 verschenen debuutplaat Secure. Ze zegt dat het album ‘niet later dan september’ moet verschijnen. „Het wordt echt geweldig”, verzekert ze ons. „Je zult niet teleurgesteld zijn, dat kan ik je verzekeren.” Haar Jamaicaanse afkomst zit door alle nummers op plaat heen verweven. „Ik ga terug naar mijn roots. Je kan het omschrijven als een heerlijke tropische cocktail.” Dat klinkt veelbelovend. „Je moet het album beluisteren zodra ik ‘m drop en de volgende keer dat we elkaar spreken, zullen je zeggen: ‘Wow, dat is één van de beste dingen die ik in mijn hele leven gehoord heb! Stef, you killed it!’”

Goedgekeurd door de familie

Ze is er duidelijk van overtuigd dat ze een sterk album op zak heeft. „Ik woon met veel mensen in huis. Mijn hele familie heeft het album al gehoord. Daarom weet ik precies welke songs ze leuk vinden. Als zij het tof vinden, weet ik dat het goed is. Dat is de test. Daarom ben ik zo zelfverzekerd; omdat ik weet dat mijn familie het een goed album vindt.” Het komt zo nu en dan weleens voor dat haar familieleden ergens minder over te spreken zijn.

„Als ik zelf heel erg enthousiast ben, maar ik hoor enkel krekelgeluiden als ik iemand vraag wat ze van een track vinden, weet ik dat het geen single wordt”, grapt ze. Een van de nummers die wél als single verschijnt, is een hele bijzondere samenwerking. „Ik ga je een scoop geven, want daar heb ik zin in: het wordt een samenwerking met Spice, Queen Of Dancehall.”

Draaiende booties in videoclip

De titel van die samenwerking wil Stefflon Don aanvankelijk nog niet verraden, al zinspeelt ze op een hele smeuïge videoclip bij de track. „Ik weet zeker dat je de video heel graag wil zien, maar misschien beter dat je dan in je eentje bent”, giechelt ze. Is de nieuwe videoclip dan NSFW? „Misschien niet”, zegt ze plagerig. „Als je die videoclip op je slaapkamer bekijkt, weet ik zeker dat we de klus geklaard krijgen.” Een filmpje op haar TikTok- en Instagram-pagina’s suggereert dat er flink getwerkt gaat worden. „Ladies doing it like clockwork”, vertelt ze met een gulle lach. „Je zal heel veel draaiende booties gaan zien. Ik krijg daar geen genoeg van.” Het woord Clockwork lijkt dan ook een passende titel voor die kersverse track. „Clockwork wordt ook de songtitel. Je hebt het geraden! Ongelofelijk! Je moet bij de FBI gaan werken.”



Recht voor d’r raap

Tijdens het gesprek is ze bijna net zo direct als in haar songteksten. „Ik heb weleens iets over mijn zus gezegd in een nummer en daar was ze niet blij mee. Laat ik het daar maar op houden.” Bekenden van de artieste voelen zich weleens ten onrechte aangesproken door haar teksten. „Soms gaat een nummer niet eens over hen, maar denken ze dat het wel zo is. Ik bedoel, wie de schoen past, trekke hem aan. Mij maakt het niet uit.”

Ze noemt ‘een ex’ van de vader van haar zoon als voorbeeld. „Ze denkt dat Hurtin’ Me over haar gaat. Mag ik vloeken? C’mon bitch, die song gaat over heel iets anders. Ik zing dat nummer vanuit het perspectief van de gekwetste ex, maar eigenlijk was ik het zelf. Ik was blij toen mijn ex bij mij wegging, want dat maakte het voor mij makkelijker. Als ik een nummer had met als titel Thank You was ‘ie misschien voor haar geweest.”

Onuitgebrachte disstrack

Enkele seconden later onthult Stefflon Don dat ze wel ooit een andere disstrack over deze ‘scharrel’ van haar ex heeft gemaakt, met als titel I Beat A Bitch On The Fifth Floor. „Die heb ik over haar geschreven omdat we ook daadwerkelijk een keer ruzie hadden op de vijfde verdieping”, bekent ze. „Ik noemde mezelf indertijd nog niet Stefflon Don. Ik was nog zo jong. Geloof het of niet, maar ik maak normaal gesproken nooit met iemand ruzie. Het is zo zinloos. Dat zou je niet moeten willen, maar soms zijn mensen zo bot dat je ze een mep wil geven. Ze was niet respectvol naar mij toe.” Ze zingt een piepklein stukje van het refrein. Het klinkt best catchy. „Dat nummer ga ik nooit uitbrengen”, zweert ze.

OH MY! Festival

Nadat het album Island 54 verschenen is, gaan we Stefflon Don zeker live aan het werk zien, zo laat ze weten. „Ik hoop dat ik nadat het album dropt op tournee kan.” Voordat het zover is, treedt Stefflon op 26 juni op tijdens het OH MY! Festival in de Kuip. „Ik ben er klaar voor om een geweldige show neer te zetten. Het wordt de eerste keer dat ik optreed in Rotterdam. Voor het eerst in mijn oude thuisstad. I’m coming home.” Tijdens haar optreden zal ze in elk geval het nummer Clockwork zingen, alsmede enkele van haar eerdere hits. „Ik kan niet te veel nieuwe nummers laten horen, want mijn set duurt maar een halfuur. Maar ik beloof je dat het de beste dertig minuten van je leven worden.”

