Meilandjes onthullen: ‘Weer op zoek naar een huis in Frankrijk’

De Meilandjes wonen al een tijdje in Nederland, maar ze kunnen Frankrijk toch niet helemaal loslaten. Alhoewel ze hun chateau na jaren eindelijk verkocht hebben, verklappen Martien Meiland en Erica Renkema in hun podcast dat ze op zoek zijn naar een huis in Frankrijk.

„We zijn helemaal happy met ons huis in Nederland”, begint Martien Meiland in de nieuwe podcast Wat Goéééd, waarin hij samen met Erica Renkema de week doorneemt. „En we zijn ook hartstikke blij dat het chateau verkocht is. Maar we zijn toch wel weer op zoek naar een ander huis in Frankrijk.”

Erica: ‘Toch wel ver rijden’

Hij zegt daarbij dat ze niet per se gaan verhuizen. „Het is vooral voor de voyage, voor de vakantie. Een vakantiehuis.” Erica zegt zegt dat ze toch wel een beetje haar twijfels heeft. „Het is toch wel erg ver rijden.” Maar Martien wil daar niks van weten. „Moet je luisteren, daar hebben we het later wel over.

Martien en Erica trapten dit weekend hun nieuwe podcast af met de eerste aflevering. Daarin bespreken ze wekelijks de laatste roddels en het laatste shownieuws met een positieve insteek. „Positief roddelen“, noemen ze dat.

Martien Meiland: ‘Zou paddo wel willen ervaren’

Zo komt ook het gebruik van paddo’s van Katja Schuurman voorbij. Die onthulde op de boerderij van Raven van Dorst dat ze nog wel eens paddo’s gebruikt. „Een fantastische uitvinding”, zei ze over de drugs. Ze kon daarmee haar scheiding beter verwerken.

Erica vraagt aan Martien of hij openstaat voor de drugs. „Zou jij dat durven, een paddo nemen?” En verrassend genoeg wil hij dat wel. „Ik zou zo’n paddo wel willen ervaren. Ik denk dat je dat gewoon moet eten, net als een champignon?” Erica moet er dan wel bij zijn, zegt hij erbij.

Erica kan haar oren niet geloven. „Echt? Dan moet ik 112 bellen”, zegt ze, terwijl ze haar lach niet in kan houden. Tot boosheid van Martien. „Nou, we zouden toch positief blijven? Ik zou het wel willen proberen, voordat ik sterf.” Erica stelt voor om op zijn verjaardag een doosje met paddo’s te kopen. „Ja, dan gaan we gillen.”