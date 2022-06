Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Katja Schuurman vindt paddo’s fantastische uitvinding: ‘Doet iets geniaals’

Katja Schuurman is niet vies van het gebruik van paddo’s op zijn tijd. De presentatrice was gisteravond te zien in het tv-programma Boerderij van Dorst van Raven van Dorst. Daar vertelde ze dat ze dankzij de zogenoemde magic mushrooms bepaalde inzichten kreeg over haar recente scheiding van kok Freek van Noortwijk. Door het gebruik van paddo’s wist ze die scheiding beter te verwerken.

„Paddo’s zijn een fantastische uitvinding”, zei Schuurman, terwijl ze met Douwe Bob presentator Raven van Dorst helpt met zaaien. Douwe Bob moet lachen. „Een fantastische uitvinding? Van God?” Nee, van moeder natuur, reageert Katja Schuurman, die voorstelt om paddo’s te kweken. „Ja, dat is toch iets geniaals, wat dat doet met je.”

‘Heb in die trip van alles verwerkt’

Ze zegt dat ze het een en ander te verwerken had na haar scheiding met Freek van Noortwijk. „Dus ik nam paddo’s en toen kreeg ik allerlei inzichten. Toen heb ik op dat moment in die trip van alles verwerkt.”

Van Dorst zegt dat ze ook weleens paddo’s heeft gedaan en dat ze die in de diepvries heeft liggen. „Ah, dus we kunnen straks een paddotripje maken?”, reageert Schuurman. Maar van dat tripje komt het niet. „Het is ook niet altijd tof”, wijst Douwe Bob op de nadelen van het gebruik ervan. „Doe mij maar een rood wijntje.”

Katja Schuurman liet ook tepelpiercing zetten

Later in de uitzending, wanneer ze in de bouwmarkt zijn, zegt Katja Schuurman tegen Raven van Dorst dat ze na haar scheiding ook besloot om een tepelpiercing te laten zetten. „Sommige mensen knippen hun haar af na een scheiding. Ik dacht: ik doe een tepelpiercing.”

Maar de piercing zit er niet meer. Ze vond het te lelijk. „Heel lelijk en ik vond het lomp staan. En het deed erg veel pijn. Dus ja, ik heb hem niet meer.” Schuurman trouwde in 2019 met Van Noortwijk. Hun relatie strandde eind 2021. Samen kregen ze een dochter, Coco Loulou.

