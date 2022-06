Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fulltime vader zijn? Deze superpapa’s delen op Vaderdag hun ervaringen

Een vader die zich fulltime stort op de zorg van de kinderen en het huishouden? Het is nog altijd iets waar je niet vaak wat over hoort. Vaker zijn het de moeders die deze rol op zich nemen, maar vaders kunnen er net zo goed in zijn. Daarom vertellen deze ‘huisvaders’ – op Vaderdag – hun verhaal.

Deze superpapa’s vertellen hoe het is om thuisblijfvader te zijn. Op Vaderdag dus. Een dag, zo schreef Metro eerder, die vier op de tien Nederlanders wel willen afschaffen (maar zes op de tien dus niet).

Oscar Kolthoff

Oscar is vader van een zoon (7) en een dochter (5)

„Mijn vrouw en ik hadden het al voordat we kinderen kregen zo geregeld dat we konden rondkomen met één inkomen. Puur omdat we het belangrijk vinden dat we niet allebei constant moeten ploeteren op werk, maar dat er ook ruimte is voor persoonlijke groei en groei in onze carrière. Het was dus al vrij normaal dat er iemand meer thuis was dan de ander.

Ik werkte tot een jaar geleden fulltime, en mijn vrouw parttime. Maar toen de jongste vier werd en naar de basisschool zou gaan, kwamen we tot de conclusie dat het fijn zou zijn als er iemand voor haar klaar zou staan buiten schooltijd. Samen hebben we gekozen dat ik diegene zou zijn. Iets wat veel voldoening geeft, maar wel pittig is af en toe.

Het is dan ook absoluut een fulltime baan, het huisvader-bestaan. Om andere dingen te doen heb je vaak weinig tijd, want om half negen en om drie uur moet je klaarstaan op het schoolplein. Naast de zorg voor de kinderen ben ik ook degene die brengt en haalt, het huishouden doet, het eten verzorgt en de speeldates regelt. Ontzettend leuk is het wel om de ontwikkeling van de kinderen van zo dichtbij te zien en daar dagelijks mee bezig te zijn.

Emigreren naar Bali

Ook nu we hebben besloten te emigreren naar Bali, is het handig dat ik tijd heb voor de voorbereidingen als de kinderen op school zijn. Met commentaar uit de omgeving over mij als huisvader valt het best mee. Mijn vrouw is degene die meestal de verbaasde blikken krijgt! Tijdens oudervergaderingen valt het trouwens wel op dat er alleen maar moeders zijn, met mij erbij en nog één andere vader.

Het zorgt ook voor andere gesprekken met vrienden. Die gesprekken van voorheen, op een intellectueel ander niveau over werkdingen, dat mis ik wel een beetje. Als tip voor andere fulltime papa’s of mama’s zou ik zeggen om regelmatig eens met je partner in te checken of alles nog wel in balans is qua taakverdeling. Die balans is namelijk erg waardevol in het gezinsleven. En mannen hoeven zich zeker niet onder te doen voor vrouwen in het ouderschap.”

Peter Doesburg

Vader van twee zonen (acht en vijf jaar)

„Acht jaar geleden had ik ‘gewoon’ een baan. Toen we na de geboorte van onze eerste wisten dat we naar Engeland zouden verhuizen voor de master van mijn vrouw, werd het al snel duidelijk dat ik thuis zou blijven. En dat is ons op die manier zo goed bevallen, dat ik inmiddels acht jaar fulltime huisvader ben.

Daarnaast doe ik alles van de schoolrun, de boodschappen, speeldates van kinderen, het avondeten en alles ertussenin. Alles wat een ‘huismoeder’ ook doet dus. Ik ben het gezicht op school van ons gezin. Soms brengt mijn vrouw de kinderen naar school en vragen klasgenootjes later aan mij waar ik was. Iets wat normaal gesproken de moeders zou overkomen!

Denigrerende opmerkingen

Met vooroordelen krijg ik regelmatig te maken. Bijvoorbeeld op feestjes, als vaders vertellen over hun drukke werkweek, en dan vragen wat ik doe. Als mijn antwoord dan is dat ik voor de kinderen zorg, krijg je soms denigrerende opmerkingen. Als ik dan subtiel vraag of zij de namen van drie kinderen uit de klas van hun kind kunnen noemen, is het vaak wel klaar. Ik heb niet zo’n last van die sociale druk die vaders naar een fulltime baan probeert te pushen.

Dat mannen over het algemeen fysiek wat sterker zijn dan vrouwen, kan ook een leuk voordeel zijn in het fulltime vaderschap. Onze kids konden al snel lopen en we stoeien volop. Die cliché dingen over vaders zijn wel waar. Al met al heeft het ons gezin veel rust gebracht dat ik er fulltime voor de kinderen ben. Zo staat er altijd iemand voor ze klaar, en heeft mijn vrouw ook rust wetende dat na een drukke werkdag het eten klaarstaat.”

Rik Leys

Vader van zes zonen

„Na het krijgen van kind drie en vier (een tweeling) vroegen we ons af: willen we echt allebei fulltime werken? We kwamen tot de conclusie dat het beste zou zijn dat één van ons thuis zou blijven. Doordat mijn vrouw een iets betere baan heeft dan ik, was snel besloten dat ik diegene zou zijn. Dat was zeker even wennen, en moest me ook zeker aanpassen en mijn rol daarin vinden.

Dat ik de fulltime ouder ben, zorgt er soms wel voor dat je merkt hoe diep het in de maatschappij zit ingeworteld dat de vrouw er altijd voor de kinderen zou moeten zijn. Bijvoorbeeld: bij het invullen van formulieren voor de school of opvang van de kinderen, vullen we altijd mijn nummer bovenaan in, om te bellen als er iets is. En dan wordt tóch mijn vrouw onder werktijd gebeld, soms zelfs eerder de oma dan ik! Soms durven mensen ook te vragen: ‘moet je niet gewoon werken?’

Op moeders afgeschoven

Ik vind dat er wel meer verantwoordelijkheid bij papa’s zou mogen liggen, want er wordt nu veel op moeders afgeschoven. Dat zou het ouderschap voor moeders ook minder belastend maken. Als de rollen waren omgedraaid had mijn vrouw de jaren als huisouder misschien iets meer georganiseerd aangepakt: ik ben daarin iets meer gevoelsmatig. Maar geen manier is beter of slechter.

Nu ik vanaf november geen fulltime huisvader meer ben, had ik erop terugkijkend alles iets meer kunnen loslaten. Want daar gaat ouderschap voor een groot deel om, je kinderen groeien immers op om zelfstandig te worden. Tegen andere fulltime vaders zou ik dan ook zeggen: relax. Durf je macht soms uit handen te geven en geniet.”

