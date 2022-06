Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedaan met de zon en hitte? Nee hoor, komende week weer zomers warm

Grote delen van Nederland hadden de afgelopen dagen te maken met tropische temperaturen. Is dat weerbeeld een teken aan de wand voor het begin van de zomer? Volgens verschillende weersites blijft de warmte ook na het weekend dichtbij. Maar we moeten eerst even door twee mindere dagen.

Want na vandaag is het even gedaan met de tropische temperaturen. In plaats daarvan is er veel bewolking. Het is zo’n 18 graden aan de kust en maximaal 25 graden landinwaarts. Ook maandag is het minder warm. Het wordt 18 tot 22 graden, met daarbij een mix van wolkenvelden en zon. Dat is tijdelijk, zegt meteoroloog Britta van Gendt van Weer.nl.

„Dinsdag en woensdag zou het wel weer eens een stuk warmer kunnen worden met ook weer flink wat ruimte voor de zon. Met een beetje geluk kan het kwik in het zuidoosten dan weer oplopen tot zomerse waarden”, aldus de meteoroloog. Maar tropische warmte, met temperaturen tot boven de 30 graden, dat lijkt er even niet van te komen.

Weer komende dagen: zomerse temperaturen vanaf dinsdag

Ook weersite Weeronline.nl gaat uit van zomerse temperaturen vanaf dinsdag. In De Bilt loopt de temperatuur op dinsdag, woensdag, donderdag én vrijdag op tot zo’n 26 graden. In Limburg kunnen de temperaturen lokaal op die dagen opnieuw de 30 graden aantikken. Tips feiten en fabels over zonnebrand zijn dus niet overbodig en vind je hier.