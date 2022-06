Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu ook een podcast van de Meilandjes: ‘Positief geroddel’

Tegenwoordig heeft iedereen een podcast, lijkt het wel. Over eten, over carrière, over het nieuws, over misdaad: noem het maar op. Nu voegen ook de Meilandjes zich bij die club. Erica en Martien Meiland gaan samen een wekelijkse podcast maken, onder de geheel toepasselijke naam Wat Goéééd!. Het duo zal dan ook de positieve dingen in het leven bespreken, maakte Talpa vandaag bekend.

Erica en Martien gaan elke week praten over het laatste nieuws, maar dan dus met een positieve insteek. Ook gaan ze positief roddelen en geven ze elkaar opbouwende kritiek. Daarnaast is er elke week een bekende Nederlander te gast. In de eerste aflevering, die vandaag wordt gelanceerd op het streamingplatform Juke, is dat Britt Dekker.

Nieuwe podcast van de Meilandjes

„Met zoveel ellende en negativiteit in de wereld vonden we het hoog tijd voor een podcast over alléén maar de goede en mooie dingen in het leven”, zegt Martien. „Dat is voor ons ook niet altijd makkelijk hoor, want we houden soms wel van een potje klagen, maar we gaan het eens over een andere boeg gooien.”

„Het is echt enig om te maken en ontzettend leuk om elke week een andere gast in de uitzending te ontvangen”, vult Erica aan. „Elke aflevering is weer een feestje.”

De Meilandjes keren komend najaar weer terug op televisie. In het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is onder meer de oplevering van het chateau, het huwelijk van dochter Maxime en de verhuizing binnen Noordwijk te zien.

Kritiek

Niet lang geleden zagen we de laatste aflevering van Chateau Bijstand, waar best wat om te doen was. Aflevering na aflevering kreeg de bekende familie kritiek over zich heen. Dat begon zelfs al vóór de eerste aflevering was uitgezonden. Mensen vonden het idee van ‘geld verdienen met doen alsof je arm bent’ maar raar. Daarnaast gebeurden er dingen in Chateau Bijstand die bij mensen die écht van de bijstand moeten leven, niet zouden kunnen. Zo kluste de familie Meiland bij of deden ze werk in ruil voor eten en wijn.

Ook het feit dat de tv-familie drie minuten lang gratis mocht winkelen, schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Hopelijk doet de podcast het qua reacties beter. Qua kijkcijfers hadden de Meilandjes met Chateau Bijstand overigens niks te klagen: er keken steeds rond de miljoen mensen.