Johan Derksen: ‘Niet hij, maar wij wilden Paul de Leeuw niet meer bij Vandaag Inside’

Paul de Leeuw maakte vorige week bekend dat hij niet meer wil aanschuiven bij Vandaag Inside na de beruchte kaarsrel. Maar volgens Johan Derksen zit de vork anders in de steel. Het is niet Paul de Leeuw die zelf koos voor een vertrek bij het spraakmakende programma. Het was juist de redactie van Vandaag Inside die aanstuurde op een beëindiging van de samenwerking.

Dat zegt verslaggever Jordi Versteegden in de entertainmentupdate van De Telegraaf. Volgens hem heeft Johan Derksen met verbazing geluisterd naar de woorden van Paul de Leeuw. Die zei in de podcast Dit komt nooit meer goed van Roos Schlikker dat hij „niets meer met het programma te maken wilde hebben.”

Paul de Leeuw bedankt voor een bezoek aan Vandaag Inside

Zowel Schlikker als De Leeuw waren eerder tafeldame- en heer bij Vandaag Inside. Maar door het omstreden kaarsenverhaal van Johan Derksen bedanken zij nu voor een bezoek aan de VI-studio.

De Leeuw legde in de podcast uit waarom hij stopte met Vandaag Inside. „Ik was al iets eerder gestopt, omdat ik dacht: ik geloof dat ik in een moeras van meningen terechtkom, waarin ik word meegetrokken. Wat ik niet wil.” Hij haalde daarin de rol van Steven Brunswijk aan, die in de omstreden aflevering aan tafel zat en veel over zich heen kreeg. „En dan moet je je ineens allemaal gaan lopen verweren en excuseren”, aldus De Leeuw.

Volgens De Leeuw was het „spannend” om bij VI aan te schuiven, ook vanwege zijn geaardheid. „Soms dacht ik: wat zéggen ze nou? Dan wilde ik dat tegenspreken, maar dat was niet de bedoeling. ‘Meningen zijn meningen’.” De presentator kijkt het programma, ondanks de ophef, nog steeds. „Ik vermaak mij nog steeds met die jongens. Alleen, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik wil me er niet van distantiëren.”

Johan Derksen over De Leeuw: ‘Flauw’

Volgens Derksen zit het toch net even wat anders. Het was niet De Leeuw, maar juist de redactie van het programma, waardoor Paul de Leeuw niet meer te zien is in Vandaag Inside. „Omdat we hem niet meer bij het programma vonden passen”, vat verslaggever Versteegden de woorden van Johan Derksen samen.

Derksen vindt Paul de Leeuw ‘flauw’. „Omdat hij in de podcast zei dat hij zijn mening niet mag geven”, zegt Versteegden. Daar is volgens Johan Derksen niks van waar. „Dat mag hij wel degelijk.”