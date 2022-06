Rutte waarschuwt relschoppende boeren: ‘Politie treedt op tegen misdragingen’

Relschoppende boeren hoeven niet te verwachten dat ze zomaar wegkomen met gevaarlijke of illegale acties. Premier Mark Rutte waarschuwt hen namelijk voor het optreden van de politie. Als boeren zich misdragen, zoals gisteravond bij het huis van stikstofminister Christianne Van der Wal het geval was, zal de politie maatregelen nemen.

Deze groep „die het verpest voor de rest”, heeft volgens Rutte het recht op een gesprek voorlopig verspeeld. Politie, justitie en burgemeesters zijn „zeer gemotiveerd om dit tegen te houden”.

Gisteren duwden protesterende boeren een politieauto opzij zodat tractoren de straat van minister Van der Wal in konden rijden. Het was de tweede dag op rij dat boeren betoogden tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister. Die was overigens niet thuis, maar haar familie wel. Op sociale media gaan beelden rond van het incident:

NETHERLANDS 🇳🇱

Farmer protests harden in the Netherlands. Action in front of the Nitrogen Minister's residence last night, police vans targeted and still blockages #boerenopstand #Netherlands pic.twitter.com/ukWY2g6YXE

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 29, 2022