Kritiek op Beste Zangers dat terminaal zieke zanger ‘weigert’: ‘In shock’

Rob Bolland is niet te spreken over de makers van het populaire muziekprogramma Beste Zangers. Hij is vooral teleurgesteld dat hij nooit mee heeft kunnen doen aan de muziekshow. De 67-jarige zanger en producent is terminaal. Hij claimt dat de producent van de show hem niet wil omdat hij kanker heeft.

Dat zegt de zanger in een interview met De Telegraaf. Zijn laatste wens was juist om ooit nog eens deel te nemen aan het populaire AVROTROS-programma. Maar dat gaat er niet meer van komen. Extra pijnlijk voor Bolland is dat zijn broer Ferdi wél in het nieuwe seizoen zit.

Rob Bolland over Beste Zangers: ‘Niet gevraagd omdat ik terminaal ben’

„Het kwam erop neer dat ik niet was gevraagd omdat ik terminaal ben”, vertelt Bolland in de krant. „Deelname van iemand die doodziek is, vond Frank Timmer (producent, red.) niet ethisch.” Bolland was naar eigen zeggen „in shock” toen zijn manager Koos hem dat vertelde. „En dat is nog maar zacht uitgedrukt.”

Timmer ontkent in De Telegraaf dat hij Bolland heeft afgewezen vanwege zijn ziekte en stelt dat hij zich misschien „verkeerd” heeft uitgedrukt. „Dat spijt mij dan. Robs ziekte is bij de beoordeling of hij mee mocht doen, niet ter sprake gekomen. Hij is gewoon nooit gevraagd en dus hebben we het daar ook niet over gehad. Meer kan ik er niet van maken.”

‘Kan er niets meer aan veranderen’

Volgens Timmer wordt ieder seizoen „een weloverwogen keuze” gemaakt voor het deelnemersveld. „Het ene seizoen kan er daardoor geen plaats zijn voor de ene, en het volgende voor een andere. Dat is een kwestie van gevoel. Ik vind het ongelooflijk naar en triest dat Rob teleurgesteld is en dat zeker in deze fase van zijn leven. Maar ik kan er niets meer aan veranderen.”

Een eventueel volgend seizoen haalt Bolland mogelijk niet meer. Hij zegt al in „geleende tijd” te leven. „Dat ik er nog ben, is een wonder. Ik heb dat waarschijnlijk te danken aan het feit dat ik heel veel energie en kracht put uit de optredens, die ik nog regelmatig doe. Ik raap al mijn krachten bij elkaar om de boel zolang mogelijk te blijven rekken en muziek maken helpt daarbij.”