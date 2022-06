Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Paul de Leeuw na uitspraken over Vandaag Inside: ‘Was ooit zelf van het rellen’

Paul de Leeuw wil na de beruchte kaarsenrel niet meer aanschuiven bij Vandaag Inside. Zijn uitspraken maken alleen heel wat los. Want volgens sommigen stond De Leeuw toch lange tijd bekend als iemand die zelf ook betrokken raakte bij menig televisierel.

„Ik wil er niets meer mee te maken hebben”, sprak De Leeuw in een podcast met schrijfster Roos Schlikker. Zij waren eerder tafeldame- en heer bij Vandaag Inside, maar door het omstreden kaarsenverhaal van Johan Derksen bedanken zij inmiddels voor nog een bezoek aan de VI-studio.

Paul de leeuw verschijnt niet meer bij Vandaag Inside

Schlikker en De Leeuw spraken erover in de podcast Dit komt nooit meer goed. De Leeuw legde in de podcast uit waarom hij stopte met Vandaag Inside. „Ik was al iets eerder gestopt, omdat ik dacht: ik geloof dat ik in een moeras van meningen terechtkom, waarin ik word meegetrokken. Wat ik niet wil.” Hij haalde daarin de rol van Steven Brunswijk aan, die in de omstreden aflevering aan tafel zat en veel over zich heen kreeg. „En dan moet je je ineens allemaal gaan lopen verweren en excuseren”, aldus De Leeuw.

Volgens De Leeuw was het „spannend” om bij VI aan te schuiven, ook vanwege zijn geaardheid. „Soms dacht ik: wat zéggen ze nou? Dan wilde ik dat tegenspreken, maar dat was niet de bedoeling. ‘Meningen zijn meningen’.” De presentator kijkt het programma, ondanks de ophef, nog steeds. „Ik vermaak mij nog steeds met die jongens. Alleen, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik wil me er niet van distantiëren.”

Kritiek op uitspraken en oude fragmenten

Die uitspraken van De Leeuw konden gisteren en vandaag rekenen op de nodige kritiek. Gisteravond werden de woorden van De Leeuw aangehaald in Shownieuws. Showbizzkenners Guido den Aantrekker, Bram Moszkowicz, Ronald Molendijk en Bart Ettekoven spaarden hem niet. Zo kaartten zij onder meer aan dat De Leeuw in Ranking the Stars en andere shows ook behoorlijk controversiële dingen riep.

Ook op social media reageert menig VI-kijker op de uitspraken van De Leeuw. „Ooit was Paul de Leeuw zelf van de rellen”, schrijft journalist Joost Niemoller. Daarnaast circuleren verschillende fragmenten van De Leeuw, waarin hij volgens sommigen zelf over de grens ging. Maar de discussie op social media wordt al snel lelijk als vooral de geaardheid van De Leeuw een middel blijkt om hem neer te halen. Die reacties zullen we je besparen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met name die smakeloze "grap" van Paul de Leeuw over Geert Wilders. pic.twitter.com/joXoDaEDFo — Gerard de Boer ⚓🚢 🇳🇱 (@Gerard1945X) June 20, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je zoekt op de naam "Paul de Leeuw", zie je dat #Pride nog heel hard nodig is. Vooral in Nederland! — Roel 🇺🇦🔻❤💚🏳️‍🌈🍆🍑🦄 #TeamMvR 🇧🇪 (@leftwingcyclist) June 20, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prima beslissing Paul de Leeuw. Als je je niet veilig voelt in je werkomgeving, is vertrek één van de opties. Beter is het om die werkomgeving veilig te maken. Dat

lijkt nogal kansloos in dit geval. — Mike van der Kolk (@MikevdKolk) June 20, 2022

Johan Derksen nam het op voor De Leeuw

Eerder nam Derksen het bij Vandaag Inside voor De Leeuw op, nadat tv-recensente Angela de Jong hem behoorlijk neerhaalde in een column. „Ik vind wel dat die man enig krediet verdient, want hij heeft in het verleden ook heel mooie tv gemaakt. Dan kun je ook weleens een misstap hebben. Wij doen ons hele leven al hetzelfde, maar die man doet totaal verschillende dingen”, aldus Derksen.