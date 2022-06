Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amber Heard in hoger beroep tegen vonnis in zaak van Johnny Depp

Amber Heard is zoals eerder al aangekondigd in beroep gegaan tegen het vonnis in de smaadzaak die haar ex-man Johnny Depp begin deze maand heeft gewonnen. Dat liet de advocaat van de actrice gisteren volgens Amerikaanse media weten tijdens een overleg in de rechtbank met de advocaten van de acteur.

De jury oordeelde op 1 juni dat Heard een schadevergoeding van miljoenen dollars aan haar ex-man moet betalen. De partijen kwamen gisteren in de rechtbank in Fairfax in de staat Virginia bijeen om het over de regeling te hebben. Kort voor dat overleg kondigde de advocaat van de actrice aan dat ze in beroep gaat tegen het vonnis. Na de uitspraak zei hij al dat zijn cliënte dat van plan was.

Amber Heard in hoger beroep

Depp had Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemt in het artikel geen naam, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat het artikel over hem gaat. Hij zei dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk.

Heard had een tegeneis ingediend en werd op één punt in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een „hoax” noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenoot 2 miljoen dollar betalen.

Meest perfecte gezicht van de wereld

Heard lag wekenlang onder vuur, omdat mensen dachten dat ze loog. Maar nu is er een opsteker voor de actrice. Volgens de wetenschap heeft ze het mooiste gezicht van de wereld. Dat blijkt uit een schoonheidstest van een cosmetisch chirurg van deze week.

Het Britse Unilad schrijft dat Heard ontzettend hoog uit de test is gekomen, met een percentage van 91,85 procent. Daarmee komt ze dichter in de buurt van de ‘perfecte gezichtsverhouding’ dan wie dan ook. Al is natuurlijk niet iedereen op de wereld in de test meegenomen.