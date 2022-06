Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Abortuswijziging in Amerika shockeert velen: ‘Wat een achteruitgang’

Het schrappen van het landelijk recht op abortus is „een tragische fout”. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd in reactie op het vernietigen van het landelijke recht op abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Amerikaanse staten kunnen nu zelf bepalen hoe ze abortus regelen. Biden zei dat „de gezondheid en levens van vrouwen daardoor gevaar lopen” en dat dit gebeurt in naam van een „extreme ideologie”. Hij voegde eraan toe dat het hof een grondwettelijk recht heeft afgenomen dat „fundamenteel” is voor heel veel Amerikanen. Verder zei de president dat vrouwen die in staten wonen waar abortus is verboden, altijd nog naar staten kunnen gaan waar abortus wel is toegestaan.

Abortuswijziging Verenigde Staten leidt tot internationale kritiek

De Amerikaanse president is niet de enige met kritiek. Uit internationale hoeken reageert men overwegend negatief op het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht op abortus te schrappen. De Britse premier Boris Johnson noemt het een „grote stap achteruit” en de Canadese premier Justin Trudeau heeft het over „afschuwelijk nieuws” uit de Verenigde Staten. De Franse president Emmanuel Macron twitterde dat hij solidair is met de vrouwen en dat hun vrijheden beschermd moeten worden.



Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022



The news coming out of the United States is horrific. My heart goes out to the millions of American women who are now set to lose their legal right to an abortion. I can’t imagine the fear and anger you are feeling right now. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 24, 2022

Sommige Amerikaanse staten zijn gisteren al snel overgegaan tot een verbod op abortus. De conservatieve staat Missouri ging daartoe als eerste over. Dat gebeurde ongeveer twee uur na de uitspraak van het Hooggerechtshof, waardoor de abortuswijziging tot stand kwam.

Eerste staten al overgegaan tot verbod op abortus

„Missouri is zojuist de eerste in het land die effectief een einde aan abortus heeft gemaakt”, meldde procureur-generaal Eric Schmitt op Twitter. „Dit is een monumentale dag voor de onschendbaarheid van het leven.”

Missouri zal niet de laatste zijn. South Dakota en Indiana hebben ook aangekondigd stappen te zetten om dit te doen en abortusaanbieders in Wisconsin zeggen dat de procedure daar nu verboden is. Het besluit van het Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht op abortus teniet te doen, geeft alle vijftig staten de vrijheid de procedure te verbieden.