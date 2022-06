Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schietpartij gay nachtclub in Oslo mogelijk daad van terrorisme

De Noorse politie onderzoekt naar eigen zeggen een schietpartij bij een gay nachtclub in Oslo als een daad van terrorisme. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen en negentien gewonden gevallen. Elf van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen en enkelen zijn er ernstig aan toe.

Afgelopen nacht werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij „15 tot 20 schoten” hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De dader zou een vuurwapen uit een zak hebben gehaald en gericht op mensen hebben geschoten. Voordat de verdachte begon te schieten, stonden de slachtoffers in de rookruimte vlak buiten de club.

Schietpartij gay nachtclub Oslo

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij met hulp van omstanders een persoon aangehouden. De politie laat weten dat ze de man kennen. Zijn woning is doorzocht, waarbij ze twee vuurwapens vonden. Hij zou alleen gehandeld hebben.

De London Pub is een beroemde nachtclub voor gays in Noorwegen. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd. Maar een optocht die vandaag in Oslo hiervoor op de planning stond, is afgelast. De politie van Oslo heeft extra patrouilles de stad ingestuurd.

Medeleven

Noorwegen was in juli 2011 het toneel van een bloedige terroristische aanslag van de rechtsextremist Anders Behring Breivik. Hij doodde daarbij 77 jonge mensen bij een bomaanslag in Oslo. Ook sloeg hij erop los in een vakantiekamp van sociaaldemocratische jongeren buiten de stad.

Veel mensen reageren geschrokken op het nieuws en leven mee met de slachtoffers van de schietpartij. Zo laat Sven Lehmann, een Duitse politicus, zich uit op Twitter. „Dit is beangstigend nieuws uit Oslo. Hoeveel haat moet je met je meedragen om op mensen te schieten alleen maar omdat ze liefhebben zoals ze liefhebben? Mijn gedachten en diepste medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun families van deze onmenselijke daad.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Das sind erschreckende Nachrichten aus #Oslo. 😞 Wie voller Hass muss man sein um auf Menschen zu schießen, nur weil die lieben wie sie lieben? Meine Gedanken und tiefes Mitgefühl sind bei den Opfern und Angehörigen dieser menschenfeindlichen Tat. https://t.co/UEcmbIQ3Kq — Sven Lehmann (@svenlehmann) June 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Todays celebrations were supposed to mark – 50 years since homisexuality no longer got criminalized in Norway … a little over an hour ago there was a shooting outside of a famous gay bar in oslo..this is why we need pride #Oslo #PrideMonth — nino (@Ninokoo1) June 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.