Rechtszaak Johnny Depp vs. Amber Heard op de helft: deze highlights praten je helemaal bij

Het zal je niet ontgaan zijn: de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. Vandaag begint week vier van het proces en daarmee zijn we op de helft gekomen. Een goed moment om terug te kijken op de grootste onthullingen tot nu toe.

Deze zaak gaat om een ingezonden stuk dat Heard schreef voor The Washington Post. Ze schrijft hier over een gewelddadige relatie. Depp zegt dat dit zijn reputatie en carrière heeft verwoest. Hij eist een schadevergoeding van vijftig miljoen euro. Metro schreef eerder al over alles dat je moet weten over deze rechtszaak.

Getuigenis van Johnny Depp

Johnny Depp kreeg de kans zijn verhaal te vertellen in een uitgebreide getuigenis, die enkele dagen duurde. Hij heeft Heard aangeklaagd wegens smaad en wil dat de waarheid boven tafel komt. Hij staat erop dat hij zijn ex-vrouw – of andere vrouwen – nooit heeft mishandeld. We zetten een aantal details uit de zaak voor je op een rij.

Akelig verleden

Het verhaal van Depp begint bij zijn verleden. Hij vertelt over een turbulente jeugd, die volgens hem gevuld was met misbruik door zijn moeder, Betty Sue Palmer. In een openhartig moment vertelt hij dat zijn moeder „behoorlijk wreed” kon zijn. Voorbeelden daarvan zijn het gooien van asbakken naar een jonge Depp en hem slaan met een schoen met hoge hakken.

Ook de zus van Depp, Christi Dembrowski, legde een getuigenis af. Zij heeft het ook over de kindermishandeling. Zij en Depp hadden een belofte gemaakt dat misbruik nooit in hun eigen families zou voorkomen. „Naarmate we ouder waren, besloten we dat wanneer we ons eigen huis hadden, we nooit meer iets zouden herhalen dat leek op onze kindertijd”, getuigde Dembrowski.

Afgesneden vingers en poep

Er werd nog meer drama besproken, zoals ‘het vingerincident’. Depp verloor zijn vinger namelijk tijdens een gevecht met Heard, in 2015. Volgens Depp is de verwonding een gevolg van Heard die met een wodkafles op zijn hand sloeg. Heard zegt dat Depp zelf de verwonding veroorzaakte door met een plastic telefoon te slaan.

Depp probeert zijn verhaal te versterken door te zeggen dat hij als gitarist nooit een blessure aan zijn hand zou riskeren. Hij zou toen ook op het punt staan om op tournee te gaan met zijn band The Hollywood Vampires.

Zijn beschrijving van het incident begint bij het drinken van wodka. Hij was veel aan het drinken en wilde nog een glas voor zichzelf inschenken. Heard pakte de fles echter en gooide deze naar hem. Deze maakte contact met zijn hand, waarbij zijn rechter middelvinger afgesneden werd.

„Ik voelde de pijn in het begin eerlijk gezegd niet, wat ik voelde was warmte en alsof er iets langs mijn hand droop. Toen keek ik naar beneden en realiseerde ik me dat het topje van mijn vinger was afgehakt. Ik keek recht naar mijn botten die uitstaken en het vlezige deel van de binnenkant van mijn vinger.”

Ook het bekende poepincident werd besproken. Depp getuigde dat Heard verantwoordelijk was voor poep die werd gevonden in hun gedeelde bed. Dit gebeurde na een ruzie waarin hij zei dat hij haar zou verlaten. Heard gaf de schuld aan haar twee honden, maar Depp beweert dat de uitwerpselen té grotesk waren voor de Teacup Yorkies.

Pirates of the Caribbean

De zaak gaat dus om het opiniestuk van Heard, waardoor Depp verschillende filmrollen is kwijtgeraakt. Eentje daarvan is Captain Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean, de rol waar hij veel bekendheid aan te danken heeft. In zijn getuigenis heeft hij het over zijn betrokkenheid bij de Pirates-films en hoe hij zijn lijnen herschreef en plotpunten bedacht.

Hij laat weten dat hij plannen had om de filmserie formeel af te ronden, voordat Disney hem liet vallen. Dat gebeurde de dag nadat het artikel van Amber Heard naar buiten kwam. Depp laat weten nooit meer een Pirates of the Caribbean-film met Disney te willen maken. „Ik was schuldig tot het tegendeel bewezen was”, vertelt hij over de situatie.

Persoonlijkheidsstoornissen

Een ander detail dat in de zaak naar voren kwam, was in de vorm van forensisch en klinisch psycholoog Shannon Curry. Zij evalueerde Amber Heard en getuigt dat ze haar heeft gediagnostiseerd met twee persoonlijkheidsstoornissen: borderline en histrionische persoonlijkheidsstoornis.

Aan de hand van professionele psychologische tests heeft Curry scores ontvangen over het gedrag van Heard. Die scores worden geassocieerd met mensen die „vol woede” zitten en „sociaal geavanceerd” zijn. „Deze mensen kunnen die woede soms laten ontploffen”, legt Curry uit. „Ze hebben de neiging om erg passief-agressief en egocentrisch te zijn. Ze kunnen manipulatietactieken gebruiken om te proberen aan hun behoeften te voldoen.” Ook zegt ze dat deze mensen veel aandacht, acceptatie en goedkeuring nodig hebben.

Een andere psycholoog heeft Amber Heard, voorafgaand aan het proces, gediagnostiseerd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit werd toegeschreven aan haar relatie met Depp. Nadat Heard deze evaluatie deelde, overtuigden de advocaten van Depp de rechter om Curry in staat te stellen voor een afzonderlijke evaluatie. Curry zegt dat Heard geen PTSS heeft. Ze leek „schromelijk te overdrijven” met de symptomen.

Elon Musk en James Franco

Wat hebben Elon Musk en James Franco met de Depp vs. Heard-zaak te maken? Nou, de Tesla-baas en de Amerikaanse acteur zouden getuigen voor Amber Heard. Beide mannen hebben namelijk een relatie met de actrice gehad en zouden normaalgesproken opgeroepen worden door het juridische team van Heard.

Je merkt het al, dat gaat dus niet meer gebeuren. Ze zullen niet aanwezig zijn bij de zaak en van een getuigenis via videoverbinding zal ook geen sprake zijn. Een reden voor de plotselinge wijziging is nog niet bekend. Dat betekent echter niet dat deze namen nog niet genoemd zijn in het proces.

Terence Dougherty, hoofd van de organisatie ACLU (American Civil Liberties Union), zorgde tijdens de rechtszaak namelijk voor een grote onthulling. Heard had hem beloofd om de helft van het schikkingsgeld na haar scheiding met Depp weg te geven. Nu blijkt dat Elon Musk de helft van haar donatie heeft betaald. In totaal doneerde ze nog geen derde van het totale bedrag.

Tijdens de getuigenis van Christian Carino, de voormalige manager van Johnny Depp, werd duidelijk dat Heard nooit verliefd is geweest op Musk. Bijna onmiddellijk na de breuk met Depp begon ze te daten met Musk. Carino kreeg in die periode verschillende sms’jes. Volgens hem is ze nooit over Depp heen gekomen.

Verdere verloop van de zaak

Tot slot heeft Amber Heard vorige week donderdag haar pr-team ontslagen. Ze zou ontevreden zijn geweest met de media-aandacht die ze de laatste tijd heeft gehad. „Ze houdt niet van slechte koppen”, meldt een bron aan The New York Post. Heard zou gefrustreerd zijn omdat „haar verhaal niet feitelijk wordt verteld”.

Haar nieuwe team begint met een schone lei, want Heard mag deze week getuigen (vermoedelijk vandaag al). Met nog ongeveer drie weken te gaan komen we steeds dichterbij de uiteindelijke uitspraak. Wordt het Depp of Heard? De tijd zal het ons leren.