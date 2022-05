Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Benzine in Duitsland spotgoedkoop: ‘Zeg Rob Jetten, hoe zit dat precies?’

Benzine in Duitsland is vanaf 1 juni 50 tot 60 eurocent goedkoper dan bij tankstations in Nederland. Per liter. Mensen in het oosten van het land zullen zo de Duitse grens graag passeren voor een volle tank en de Nederlandse pompen even overslaan. Op social media regent het reacties.

Het Duitse parlement stemde donderdag in met een omvangrijk pakket maatregelen om huishoudens in Duitsland te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Door de hoge prijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk. In totaal is met het pakket een bedrag van 15 miljard euro gemoeid. De Bondsraad, de Duitse senaat, ging vrijdag met de nieuwe maatregelen akkoord.

Benzine in Duitsland nu veel goedkoper

Er komt onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine in Duitsland. Dat geldt ook voor diesel. De accijns op benzine gaat met bijna 30 cent per liter omlaag en die op diesel met 14 cent. De regering brengt zo de prijzen aan de pomp terug naar het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne. De accijnsverlaging gaat in op 1 juni en geldt voor drie maanden.

In Nederland gold vanaf maart al ‘een gekte’ als het gaat om de prijzen aan de pomp. Metro zette daarna de prijzen van benzine sinds het jaar 2006 op een rij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Duitsland doet tenminste echt wat voor zijn burgers om de hoge #brandstofprijzen te compenseren. https://t.co/rryC6kdyE4 — 🇺🇦Jasper 🇺🇦 (@Jasperw75) May 23, 2022

Wat kost benzine in Duitsland straks?

Een liter Euro-benzine in Duitsland kost vanaf 1 juni 1,72 euro. In Nederland is de prijs op dit moment ongeveer 2,36 euro per liter. Tank je in Duitsland straks 50 liter, dan scheelt dat je dus liefst 25 euro. Wie 80 liter benzine tankt, houdt 40 euro in de portemonnee.

Hoewel de accijns-maatregel voor benzine in Duitsland tijdelijk is, gaat dit ongetwijfeld een storm aan ‘tanktoerisme’ in het grensgebied teweegbrengen.

‘Zeg Rob Jetten, hoe zit dat?’

Op sociale media regent het reacties over benzine in Duitsland. En natuurlijk de brandstofprijzen in ons eigen land. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie wordt op de man af gevraagd om de verschillen uit te leggen. Tegen premier Mark Rutte wordt ‘lul dat maar eens recht’ getwitterd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goedemorgen allemaal! even een vraagje aan @RobJetten . Rob kan je mij vertellen waarom de benzine in Duitsland 50-60 cent goedkoper is dan bij ons?

Is dat omdat wij je absurde plannen tbv het klimaat akkoord moeten betalen? Ja he! #energierekening #D66 — slaghoedje (@slaghoedje) May 23, 2022

Hier lees je nog meer reacties. ‘Benzine in Duitsland’ staat inmiddels hoog in de trendinglijst van Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als dadelijk de benzine in Duitsland 50 cent goedkoper is loont het weer om de grens over te gaan . — Maasdonck (@Maasdonck1) May 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgende week benzine in Duitsland 50 cent!!!! Goedkoper 😱 Hoe dan? @MinPres lul dat maar eens recht. Snel hier ook maar doen dan, het kan namelijk. #benzineprijzen #duitsland #smoesjes — Koe LoeJoek 🔉👑🦾⚠️🎵⬛️🎹🧨🪄🧴 (@Koe_Joe_Loek) May 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat zijn we weer eensgezind in Europa 🤔 #ikkeniesnappenie https://t.co/v31lBUBxOS — EdwinvdHeijkant (@Zandberg2) May 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.