Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland vanaf 2026 verplicht aan de warmtepomp en waarom daar kritiek op klinkt

Is de cv-ketel in jouw huis aan vervanging toe? Dan ben je volgens het kabinet vanaf 2026 verplicht om een hybride warmtepomp te installeren of te kiezen voor een ander alternatief. Want minister Hugo de Jonge wil dat de boel groener en zuiniger wordt. Maar lang niet iedereen, inclusief sommige politici, staat achter deze beslissing.

Je kunt naast de warmtepomp ook kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Het meesterbrein achter deze groene beslissing is minister Hugo de Jonge (Wonen). Hij ziet alleen maar voordelen van de warmtepomp. Beter voor de portemonnee en groener.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wow! Ben ik blij dat ik vorig jaar net een nieuwe ketel heb laten installeren. #warmtepomp — Eric Koopmans (@Kopie72) May 17, 2022

Hugo de Jonge verplicht warmtepomp vanaf 2026

Daarom stelt het kabinet een verplichte installatie van de pomp in, vanaf 2026. Mocht je niet weten wat een hybride waterpomp is? Het is een zuinige combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Waar 60 procent minder aardgas voor nodig is dan bij een traditionele cv.

Maar hoe gaat de Nederlander dat allemaal betalen? Daarvoor werd een budget van 150 miljoen euro uitgetrokken om huiseigenaren te subsidiëren bij de aanschaf van zo’n pomp. Deze kan men tot 2030 aanvragen. Er zijn uitzonderingen, dan ontkom je aan de plicht. Bijvoorbeeld woningen die niet geschikt zijn voor een warmtepomp of huizen die binnenkort al op een alternatief voor aardgas worden aangesloten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bizar antwoord van de Jonge op vragen van FVD. Bij een eigen woning moet je naast de subsidie maar een lening sluiten. En verder moeten de coöperaties bij huurwoningen warmtepompen aanschaffen. Betekent dat meer huur?

#warmtepomp — Ank de Groot-Slagter (@AnkdeGroot) May 17, 2022

Kritiek op plan kabinet

Ook over de toenemende vraag naar warmtepompen is nagedacht. Momenteel worden grote fabrieken gebouwd waar deze duurzame pompen worden geproduceerd. Volgens Natuur & Milieu een positieve stap voor het klimaat en gunstig in een tijd waarin de energierekening hoger is. Maar waarom zijn mensen dan tegen de pomp?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rob Jetten tegen de Nederlandse #middenklasse die amper haar rekeningen kan betalen: "luister, ik ben heel de wereld rondgevlogen. Daardoor heb ik gezien dat de #klimaatverandering echt uit de hand loopt. Doe niet zo moeilijk en schok even allemaal 6K voor een #warmtepomp!" — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) May 17, 2022

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond maken zich vooral zorgen over de kosten en uitvoerbaarheid van dit ambitieuze plan. Zo’n pomp kost volgens een VEH-woordvoerder „duizenden euro’s”. En de Consumentenbond maakt zich vooral zorgen over de voorfinanciering van zo’n installatie. Nu is het volgens de bond zo dat gebruikers zelf het volledige bedrag voor de pomp moeten voorschieten en daarna pas subsidie krijgen. Overigens maken zij zich ook zorgen over het gebrek aan installateurs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je nu een #warmtepomp besteld wordt deze in 2026 geleverd en geïnstalleerd, dat bedoelt De Jonge te zeggen denk ik. — Peter ter Horst (@PeterterHorst) May 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo, ik wil graag warmtepompen vanuit een stichting zonder winstoogmerk gaan verkopen. Wellicht kunnen we een deal sluiten voordat er tekorten gaan ontstaan in 2026. Mijn zakenpartner (Punky, de kat) en ik doen het geheel belangeloos. #warmtepomp #warmtepompgate — Mirjam Hagedoorn (@mirjamhagedoorn) May 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Momenteel 9 maanden plus levertijd op een #warmtepomp bij nieuwbouw… succes! — Tuit van der Plas (@plastuitje) May 17, 2022

Kritiek uit politiek en op social media