NAVO-uitbreiding heeft grote gevolgen: ‘Dit is een vernedering voor Poetin’

Zowel Zweden als Finland gaan morgen officieel een NAVO-lidmaatschap aanvragen. Dat doen de landen vanwege de dreiging van Rusland. Defensiespecialist Rob de Wijk noemt de uitbreiding van de NAVO „een vernedering van jewelste voor Poetin”. Bij talkshow Op1 vertelde hij over de verregaande gevolgen, als Zweden en Finland toetreden bij het bondgenootschap. „Wat nu gebeurt is historisch.”

De defensiespecialist, die vaker de situatie in Oekraïne duidt, noemt de NAVO-aanvraag van Zweden en Finland een ‘soort tweede Europese revolutie’. „De eerste hebben we gehad in 1989″, doelt De Wijk op de val van de Berlijnse Muur. „Dat leidde het einde van de Sovjet-Unie in. Nu hebben we echt opnieuw te maken met een revolutie.” De defensie-expert zegt dat net als in 1989 de „veiligheidskaart van Europa compleet wordt verbouwd”.

Defensiespecialist: ‘Dat is iets wat Poetin niet fijn vindt’

Hij doelt daarmee specifiek op de situatie rondom de Oostzee. „Waar het op neerkomt is dat feitelijk de Oostzee een binnenzee is geworden van de NAVO. Dat is iets wat Poetin niet fijn vindt. Van het eiland dat in het midden ligt, kun je nu één groot bastion maken. Daardoor is daar geen schip van Rusland meer veilig. Hij kan niet meer door neutrale wateren – wat het ooit wel waren – via de Oostzee naar Rusland varen.”

De Wijk noemt het niet gek dat Poetin dit als een bedreiging ziet. Rusland noemde de plannen van buurland Finland en Zweden om lid te worden daarom al „een zwaarwegende fout met verstrekkende gevolgen”. Het is niet bekend welke ‘verstrekkende gevolgen’ dit zijn. Toch vindt Rob de Wijk dat Rusland het over zichzelf heeft afgeroepen. „Het is helder: wat Poetin heeft gedaan, heeft gevolgen. En dat hoort ook zo. Al hoef je dit er niet in te wrijven.”

‘Al gesproken over toetreding Oekraïne tot NAVO’

De defensiespecialist vindt wel dat met Rusland gepraat moet worden. „Gesprekken zijn er niet geweest. Het bleef doodstil. Dat is een slecht teken. Uiteindelijk moet Poetin toch ergens een handtekening onder zetten.” Volgens De Wijk speculeren ambassadeurs van NAVO-landen op conferenties zelfs al over een mogelijke toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap.

„De Russen hebben nu een gedeelte van Oekraïne in bezit. Op een gegeven moment moet dat ophouden. Dan komt er een staakt-het-vuren. Wat gaat er dan gebeuren? Oekraïne wil veiligheidsgaranties. Je ziet dat in het gezelschap waarin ik zit, steeds vaker het idee begint te klinken dat het deel van Oekraïne dat niet bij Rusland hoort, lid moet worden van de NAVO. Nou, dat zou écht een revolutie zijn.”

Kijk hier het gehele item met Rob de Wijk bij Op1 terug.