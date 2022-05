Nieuwe onthullingen The Voice en Johnny de Mol: ‘GHB in mijn drankje’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stichting Music#MeToo, die al jaren strijdt tegen wangedrag van artiesten binnen de Nederlandse muziekbranche, heeft nieuwe onthullingen gedaan rondom Johnny de Mol en het schandaal rondom The Voice of Holland. De stichting publiceerde vanmiddag een video waarin de onthullingen aan het licht kwamen.

In de video doet het vermeende slachtoffer van seksueel misbruik van Johnny de Mol haar verhaal. Zij deed kort geleden anoniem aangifte tegen Johnny de Mol, wat ertoe leidde dat hij zijn presentatieklus voor ‘zijn’ talkshow HLF8 stopte. „Ik ben gedrogeerd en misbruikt”, beweert het vermeende slachtoffer.

Er loopt al een ander onderzoek naar Johnny de Mol, nadat zijn ex-vriendin Shima Kaes aangifte tegen hem deed. De details over de vermeende mishandelingen zijn niet mals.

„Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma”, zei De Mol eind vorige maand. „Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten.” Kort daarvoor uitten veel media-collega’s al kritiek op De Mol, maar bleef hij de talkshow toch presenteren.

In een video van Stichting Music#MeToo – die sinds 12.00 uur vanmiddag op YouTube staat – doet het vermeende slachtoffer van Johnny de Mol haar verhaal. „Ik ben seksueel misbruikt door Johnny de Mol”, begint ze.

Ze zegt dat ze Johnny de Mol op een feestje ontmoette. „Hij trakteerde mij op een drankje. Vlak daarna voelde ik me niet zo lekker en verloor ik mijn evenwicht. Hij ving mij op. Voor ik het wist, werd ik wakker met hem op een bed. Naakt.”

Bekijk hieronder de kwartier durende video van Stichting Music#MeToo.

„Ik begreep er helemaal niks van. Het ene moment was ik een drankje aan het doen, het volgende moment lig ik naast Johnny de Mol in een hotelkamer naakt op een bed”, aldus het vermeende slachtoffer, over wie verder niets bekend wordt.

Na het incident pakte ze haar spullen om snel weg te gaan. „Toen stormde hij op mij af. Hij zei dat ik dat beter niet kon doen, omdat ik gisteravond de weg kwijt was. Maar ik geloofde hem niet. Ik word nooit zo dronken van een drankje, dat ik mijn evenwicht verlies of dat ik niet meer weet hoe ik ergens ben gekomen.”

Ze ging met haar verhaal naar de politie. „Daar gaven ze aan dat er waarschijnlijk GHB in mijn drankje is gedaan. En dat dat de reden is dat ik een stuk van de avond mis.” Stichting Music#MeToo zegt, via een politiebron, de beschikking te hebben over het dossier van het slachtoffer.

Johnny de Mol ontkende in HLF8 het verhaal. Hij deed het af als een ‘valse beschuldiging’. Ook de advocaat van Johnny de Mol ontkent de beschuldigingen, zoals die zijn geuit in de video, aldus Stichting Music#MeToo.

In de video doet Stichting Music#MeToo ook een onthulling rondom het Voice-schandaal. De stichting zegt dat Karim Aachboun, juridisch adviseur van Shima Kaes en Stichting Music#MeToo, achter de schermen de vermeende slachtoffers van het misbruik doorstuurde naar BOOS. Dus niet Tim Hofman, maar Karim Aachboun zou achter ‘de doorbraak van The Voice-affaire’ zitten.

Na zijn oproepvideo kreeg Tim Hofman vorig jaar steeds meer verhalen binnen over The Voice of Holland, zei hij eerder bij College Tour. Wat hij niet wist, was dat de verhalen op verzoek van Aachboun zijn kant op kwamen, beweert Stichting Music#MeToo. „Maar hij wilde graag op de achtergrond blijven”, aldus de woordvoerder van de stichting.

Eerder zei deze Aachboun dat als de familie De Mol de juridische confrontatie met hem aangaat, hij één ding kan beloven. Dat het „geen lachsessie wordt zoals The Roast van Johnny de Mol“. „En ik geef alvast een hint: de ondergang van de Britse prins Andrew”, waarmee hij verwees naar de Britse prins waartegen tot voor kort een misbruikzaak liep en die daardoor veel is kwijtgeraakt.