Filemon interviewt complotdenkers, kijkers zien opvallende overeenkomst

Kijkers van het programma Filemon en de Complotten valt inmiddels iets opmerkelijks op. De meeste complotdenkers die presentator Filemon Wesselink voor zijn televisieprogramma spreekt, delen namelijk iets gemeenschappelijks uit hun jeugd. Het is vooral een ontwikkeling uit hun verleden die er mede voor zorgt dat ze in complotten zijn gaan geloven.

Sinds enkele weken is het tweede seizoen van Filemon en de Complotten op televisie te zien. In het programma verdiept Filemon Wesselink zich opnieuw in de wereld van de complotten. In elke aflevering spreekt hij meerdere complotdenkers, coronacritici en anderen die hun vraagtekens zetten bij organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ook gisteren.

Chimpanseehersenen en delen van embryo’s

In aflevering 3 zagen kijkers gisteravond Micha, Gitta en Denis voorbijkomen. Zij zijn alle drie heel kritisch op de farmaceutische industrie. Ze vermoeden dat farmaceutische bedrijven de bijwerkingen van coronavaccins bewust achterhouden. Zo maken ze mensen bewust ziek. „Om ze zo afhankelijk te maken van medicijnen”, vatte Denis het samen.

Hij gelooft dat er deeltjes van de hersenen van chimpansees en delen van embryo’s in de coronavaccins zitten. „Kijk maar naar de bijsluiter”, zegt hij. Hij heeft zelf geen vaccinatie genomen. „De mensen die riepen dat er te veel mensen op aarde zijn, zeggen nu: neem de injectie. Dat vertrouw ik niet. Moet ik dat nog uitleggen?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jullie kunnen lachen met z'n allen maar dat afgebroken DNA van embryo's in sommige vaccins wordt toegevoegd is geen fabeltje. Educate yourself before laughing at someone who did. Lees en huiver: https://t.co/ytMpv0FsYq — Joopie (@Joop11359919) May 10, 2022

Filemon kritisch op complotdenker

Ook Gitta kijkt met argwaan naar de farmaceutische industrie en coronavaccinaties in het bijzonder. Ze denkt dat bedrijven in samenwerking met de overheid mensen ziek willen maken. Ook spreekt ze van ‘georganiseerde misdaad’. „Er worden structureel medicijnen toegelaten die schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Ze wijst op sporters die bij bosjes neervallen, zoals wielrenners. Filemon Wesselink, wielrenliefhebber, zegt dan dat wielrenners juist last hebben van corona. „Bij niet een was het vaccin de reden van dat omvallen.” Maar Gitta blijft bij haar verhaal. „Ja, het is zeer aannemelijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen die in absurde complotten geloven (zoals de reuma-patient) denken vaak dat "mogelijkheid" en "waarschijnlijkheid" hetzelfde betekent.#filemonendecomplotten — KennedyApproach (@KennedyApproach) May 9, 2022

Mensen met vaccin krijgen andere kleur

Maar het gaat nog verder. Micha organiseert bijvoorbeeld coronademonstraties en zit in geheime overleggen, waar de coronacrisis wordt besproken. Daarin zitten volgens hem ‘wakkere’ mensen, van politieagenten tot ic-verpleegkundigen en begrafenisondernemers. Hij krijgt daar allerlei informatie die je normaal niet hoort, zegt hij.

Zo heeft Micha van begrafenisondernemers gehoord dat mensen die van het vaccin overleden een hele andere kleur kregen, vertelt hij tegen Filemon. Ook hij heeft geen vaccin genomen. „Je bent redelijk te sturen, hoor ik van bepaalde medici.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over begrafenisondernemers die stiekem in een doodskist gluren en ontdekken dat gevaccineerden een andere kleur hebben. Om treurig van te worden. #filemonendecomplotten — Henk van Toor (@HenkToor) May 10, 2022

Kijkers zien overeenkomst tussen complotdenken en jeugdtrauma’s

Kijkers zien opvallende overeenkomsten tussen de complotdenkers uit deze en eerdere afleveringen. Uiteraard dat ze met veel argwaan naar bepaalde instituties kijken, maar ook hoe ze veel gemeenschappelijks delen uit hun jeugd. „Het zijn vaak mensen met issues uit het verleden, onbegrepen en boos op de overheid”, vat een kijker het samen.

Andere kijkers zien dat complotdenkers hun jeugdtrauma’s botvieren op dingen die daar los van staan. „Ze hebben hulp nodig. Mijn boosheid wordt omgezet in medelijden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind #decomplotten echt fascinerende televisie. Leuk om gewoon eens op vriendelijke toon te horen wat deze fanatiekelingen drijft en bezielt. En hoe het leven hen tot hier gebracht heeft. Aanrader. — 𝗧𝗵𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗿𝘁𝗼𝗴 (@BroederT) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het blijft fascinerend. Zonder uitzondering allemaal lui waarbij het ooit mis ging in het leven die hierdoor hun eigen falen/pech projecteren op de hele wereld, zonder enige zelfreflectie. #filemonendecomplotten — Martijn Balsters (@MartijnBalsters) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer een mooi inkijkje in de wereld van complotdenkers. Het zijn wel vaak mensen met issues uit het verleden, onbegrepen en boos op de overheid. Makkelijk te beïnvloeden helaas door bepaalde partijen en groeperingen #Filemonendecomplotten — Richard 03_01_ (@richard_0301) May 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En ze zijn allemaal beschadigd door iets wat los staat van hetgeen waar ze zich tegen afzetten. Begin er langzaam steeds meer in te geloven dat ze individuele hulp nodig hebben. Mijn boosheid wordt omgezet in medelijden #filemon #filemonendecomplotten — indiscreta (@indiscretabrabo) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een treurnis, deze mensen hebben stuk voor stuk hulp nodig als gevolg van ernstige jeugd trauma’s. #filemonendecomplotten — puck (@puckfp) May 9, 2022

Je kunt de aflevering van Filemon en de Complotten hier terugkijken.