Oud-voetballer Ajax eist maatregelen tegen grootste plaag in het voetbal

Getafe, Benfica, Ajax tegenwoordig zelf ook; er zijn heel wat voetbalteams in het betaald voetbal die op walgelijke en soms lachwekkende manier tijdrekken. Nu is er eindelijk eens een voetballer die zich eens uitspreekt tegen deze plaag binnen de sport.

En wel de Belgische international en voormalig speler van Ajax Jan Vertonghen, die de discussie over zuivere speeltijd maar weer eens aanzwengelt.

En Vertonghen kan het weten, want hij traint dagelijks met grootmeesters op dit gebied en maakt wekelijks kolderieke praktijken mee rond tijdrekken tijdens wedstrijden. Hij speelt namelijk in Portugal, bij Benfica.

Vertonghen: ‘Zuivere speeltijd en rode kaarten voor schwalbes!’

Vertonghen heeft de discussie over zuivere speeltijd nieuw leven ingeblazen op Twitter. Diverse media pikten de tweets van de Belgische international op. Daarin beklaagde hij zich over het vele tijdrekken, de schwalbes en nepblessures in het hedendaagse voetbal.



Football (@FIFAcom) really really needs to change to effective playing time ASAP!! The teams taking advantage of constantly diving and crying taking all the joy away from the fans who want to watch a good football game and not a theatre play!!! — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) April 21, 2022

„We moeten dringend effectieve speeltijd invoeren”, schreef de oud-Ajacied en hij tagde ook het officiële account van de wereldvoetbalbond FIFA in zijn bericht. „De ploegen die misbruik maken van schwalbes en tijdrekken zorgen ervoor dat het niet meer plezierig is voor de fans. Zij willen voetbal zien, geen theater.”

Tijdrekken voorkomen en rode kaarten voor schwalbes

De huidig speler van Benfica stelde ook concrete maatregelen voor. „Twee keer 30 minuten zuivere speeltijd en een zichtbare stopwatch”, ziet de 34-jarige verdediger als de ideale oplossing. „En rode kaarten voor opzichtige fopduiken alstublieft.”



2x 30min and a visible stop clock to start with and RED cards for obvious diving please!!! — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) April 21, 2022

Nog een oud-speler van Ajax maakt zich al langer druk

Marco van Basten, ook voormalig Ajax-speler, is al heel lang een voorstander van zuivere speeltijd, om de grootste plaag uit het voetbal te vernietigen. Maar in zijn tijd bij de FIFA werden zijn voorstellen niet echt serieus genomen. Ook onlangs – in het AD – sprak hij zich nog uit over het kolderieke tijdrekken in het hedendaagse voetbal. Nu is er eindelijk ook eens een speler met ballen. Laten we hopen dat er een grote groep aansluit bij Vertonghen. Al kan hij op zijn ploeggenoten waarschijnlijk niet rekenen. En aan Tadic zal hij ook geen goede hebben. Die speelde behoorlijk toneel tijdens de bekerfinale Ajax – PSV, al had trainer Erik ten Hag over die wedstrijd een bijzondere mening.

