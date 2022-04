Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïne en Nederland starten onderzoek naar oorlogsmisdaden

Niet alleen Oekraïne, maar ook Nederland gaat onderzoek doen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. In Boetsja werden honderden burgers dood aangetroffen. Justitie in Oekraïne gaat kijken naar de rol van het Russische regime hierin.

In het geval van Nederland gaat het om een forensisch team dat „zeer binnenkort” met bescherming vertrekt. Het is belangrijk om na oorlogsmisdaden snel bewijsmateriaal te verzamelen. Door het onderzoek naar de vliegramp met MH17 heeft Nederland veel kennis opgedaan op forensisch vlak.

Oorlogsmisdaden in Oekraïne

De marechaussee blijft ook enkele weken in Oekraïne, waar ze zullen helpen met het verzamelen van bewijsmateriaal voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Nederland levert daarnaast militaire hulp aan het getroffen oorlogsgebied. Daarbij gaat het om steeds zwaarder materieel. Er gaan onder meer een beperkt aantal pantserhouwitsers, het zwaarste geschut van de Landmacht, naar Oekraïne, maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) afgelopen dinsdag nog bekend.

Kritiek over leveren van wapens

Het Kremlin vindt de westerse wapenleveranties aan Oekraïne een gevaar vormen voor de Europese veiligheid. Zeker het „pompen” van zware wapens naar Oekraïne bedreigt de veiligheid in Europa. Volgens woordvoerder Dmitri Peskov zorgt het bovendien voor instabiliteit.

Verder in het nieuws rondom de oorlog: de Amerikaanse president Joe Biden wil bevroren tegoeden van Russische oligarchen aan Oekraïne geven. Het geld kan vervolgens door de regering in Kiev worden gebruikt voor het herstel van schade veroorzaakt door de Russische invasie.

Maatregelen vanuit de VS

Het voorstel maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen die de Verenigde Staten willen nemen om Moskou te straffen voor de invasie in Oekraïne. Biden zal het Congres ook vragen om meer geld voor steun aan Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog is al meer dan 3 miljard dollar (bijna 2,9 miljard euro) aan militaire hulp toegezegd.

De VS en Europese bondgenoten hebben sinds het begin van de oorlog zo’n 30 miljard dollar (29,5 miljard euro) aan bezittingen in beslag genomen. Naast geld gaat het ook om bijvoorbeeld jachten, vastgoed en kunst.

