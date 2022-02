Netflix-kijkers gruwelen van documentaire The Tindler Swindler

Er staat een nieuwe documentaire op Netflix die in Nederland op dit moment massaal bekeken wordt. The Tinder Swindler gaat over Simon Leliev, die vrouwen via ‘s werelds populairste dating-app oplicht als diamanthandelaar.

Online daten is tegenwoordig de meest normale zaak van de wereld. Het is de voornaamste manier waarop mannen en vrouwen tegenwoordig met elkaar in contact komen, bij het gevaar denk je niet snel na. Maar er lopen nogal wat gluiperds rond op aarde, en Simon Leliev is daar eentje van.

Metro tipte je deze documentaire eerder al, in onze rubriek over wat er allemaal nieuw op Netflix verschijnt per week.

The Tinder Swindler nu op Netflix

Door zich online als rijke jetsetter en diamanthandelaar voor te doen, wist hij vrouwen in te palmen en miljoenen dollars te ontfutselen. Nu zinnen de slachtoffers op wraak. Inmiddels is Simon Leliev verbannen van Tinder, maar na deze Netflix-documentaire denk je wel even twee keer na voordat je met een wildvreemde gaat daten via internet.

Leliev, ook bekend als Shimon Hayut of David Sharon, had het in zijn jacht vooral voorzien op Scandinavische vrouwen. Hij presenteerde zich als de zoon van Lev Levier, een joodse miljardair die diamanten verhandelt. Als vrouwen hopeloos verliefd op hem werden, liet hij ze leningen voor hem afsluiten en ging hij er met het geld vandoor. Naast een absurd verhaal is The Tinder Swindler ook een waarschuwing voor de gevaren van een internetrelatie.

Van de makers van Don’t F**k With Cats

The Tindler Swindler is gemaakt door de makers van Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, een eveneens bizarre documentaire over een nog grotere griezel.



Na het kijken van #TheTinderSwindler én The Puppet Master heb ik besloten dat ik nooit meer ga daten. — Lisa (@lsaalexandra) February 6, 2022



Net #TheTinderSwindler gekeken. Holy shit wat voor bizarre ego/zelfvertrouwen moet je hebben om te doen wat hij deed. En nu nog steeds doet. pic.twitter.com/HXmx0qpU0n — Chris🧙‍♀️ (@xChrisje) February 6, 2022

Op dit moment is The Tindler Swindler een van best bekeken titels op Netflix in Nederland. Alleen Sweet Magnolias wordt beter bekeken. Ook Manifest, Ozark, The Sinner en All of Us Are Dead zijn hits van nu op de streamingdienst.

