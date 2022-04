Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lale Gül overweegt te verhuizen om eigen veiligheid: ‘Schande’

De bestseller Ik ga leven levert Lale Gül opnieuw succes op. Er verschijnen meerdere vertalingen van de autobiografische roman en er komt een film aan. Het succes is echter bitterzoet: de kans op nieuwe bedreigingen aan het adres van de 24-jarige auteur groeien daarmee ook. Daarom overweegt Gül om tijdelijk naar het buitenland te verhuizen. Belachelijk, vinden velen.

In een interview met NU.nl vertelt Gül dat ze nog steeds bedreigingen krijgt. „Ik heb zorgen om wat er gebeurt als de vertalingen van Ik ga leven zijn uitgekomen”, zegt de auteur, wiens boek naar het Duits, Frans en Engels wordt vertaald. „Veel mensen ervaren het als belediging van het geloof en vinden dat ik een soort gevaar ben en andere meisjes kan beïnvloeden.”

Lale Gül

Het interview doet weer een hoop stof opwaaien. „Sneu dat in Nederland je je gedwongen voelt om te verhuizen vanwege uitspraken of een mening. Waar is de tijd dat we tolerant waren? Elkaar respecteren, ondanks een standpunt of mening? Verbinden met elkaar is zo belangrijk”, klinkt het op Twitter.



Echt treurig als zij zich gedwongen zou voelen te emigreren als gevolg van het publiceren van haar boek. Auteurs, cabaretiers, journalisten en wetenschappers moeten zich beschermd voelen in dit land. Anders sterft de vrijheid. #lalegül https://t.co/2NSESRGYlM — Wijbe Langeveld🇳🇱🇪🇺 (@WijbeL) April 13, 2022



Wat ze niet snappen is dat ze met hun gedrag nu juist het gelijk van Lale Gül bewijzen. #LeoLucassen #LaleGül #Ramadan https://t.co/3mr39vS2Uj — Wim (@wimdubbel) April 11, 2022



Daughter of Turkish immigrants in #Netherlands #LaleGül escaped strict upbringing, wrote best-selling book (~"I'm Gonna Live!");

Ever since she's been subjected to never-ending stream of threats, now contemplating moving to another country to escape them! https://t.co/4pTmFV8rKc — 𝕰𝖚𝖗𝖔𝕾𝖆𝖛𝖆𝖓𝖙 (@EuroSavant) April 13, 2022

Ik ga leven gaat over de jeugd van Gül in een Turks, streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West. In het boek werpt ze een kritische blik op de Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Door haar verhaal naar buiten te brengen, werd ze verstoten door haar familie. Toen ze ook bedreigingen begon te krijgen, overwoog ze om te stoppen met schrijven over religie.

Nederlander van het jaar

Toch zijn het niet alleen bedreigingen en negatieve reacties die Gül in haar inbox te verduren krijgt. In het interview met NU.nl zegt ze „dagelijks berichten” te krijgen van mensen in eenzelfde soort situatie. Dat motiveert de auteur om met haar werk door te gaan.

Elsevier Weekblad riep Gül in 2021 uit tot Nederlander van het jaar. In hetzelfde jaar won ze de NS publieksprijs. Haar boek is inmiddels meer dan 200.000 keer verkocht.