Glennis Grace spreekt fans toe over supermarktincident: ‘Heb een vechtershart’

Glennis Grace die nogal uit haar slof schoot in een Jumbo in Amsterdam, het staat je vast nog vers in het geheugen. Gisteravond was haar eerste optreden sinds dat incident, en ze sprak haar fans toe over hoe de afgelopen tijd voor haar is geweest.

De zangeres had een show staan in Venlo, maar voordat ze begon aan haar repertoire, deed ze het een en ander uit de doeken over de nasleep van het incident. Hoe dat ging is te zien op beelden van Shownieuws. Het gaat om een boodschap die ze van tevoren insprak, waarin ze vertelt dat ze het lastig heeft gehad. „Als vrienden aan mij vragen hoe het met mij gaat, dan merk ik dat ik nog niet echt heb verwerkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd”, zo is te horen. „Ik ben de laatste maanden werkelijk met mijn haren door de modder heen gesleurd.”

Het leek alleen geen full house bij het optreden. Ook op Ticketswap boden mensen die eigenlijk zouden komen, hun kaartje aan.



Eerste optreden van Glennis Grace na supermarktincident

„Je kunt het je bijna niet voorstellen”, zegt de zangeres verder. „Tienduizenden berichten, van mensen die mij op mijn slechtste moment hebben gezien. Van te ver om eerlijk te kunnen oordelen, maar dichtbij genoeg om te weten dat ik een harde tik op mijn vingers heb verdiend.” Daarna zegt Glennis Grace dat ze „een flapuit” en „impulsief” is, en dat ze „een vechtershart” heeft.

Ze doet ook een beroep op ouders. Zo zegt ze zeker te weten dat alle ouders zich deze reactie kunnen voorstellen. „Als je kind ineens voor je staat, met zijn gezicht onder het bloed. Ik stond te koken, mag je best weten.” Tijdens de boodschap van Grace blijft het publiek bijna roerloos staan. Zo’n twee minuten lang gaat de boodschap door, tot de zangeres het podium beklimt, in de spotlights gaat staan en haar fans geeft waar ze – waarschijnlijk – voor zijn gekomen.

Aanhouding in februari

Grace sprak van „duizenden donkere berichten” die zij na het incident in februari heeft ontvangen. De zangeres werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in een Jumbo in Amsterdam omdat haar zoon daar zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden nadat ze gezamenlijk naar de winkel terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen. Er werd aangifte gedaan.

De zangeres bood begin april haar excuses aan voor het incident. Ze herhaalde gisteren dat ze beseft dat ze toen iets verkeerd heeft gedaan. Edsilia Rombley, net als Glennis Grace deel van de Ladies of Soul, liet begin april haar steun blijken voor haar vriendin: „Uiteindelijk is ze een vriendin en die kan je niet zomaar laten vallen.”