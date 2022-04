Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse defensieminister voorspelt: ‘Poetin wil wereldoorlog aankondigen’

De minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk heeft een weinig vrolijke voorspelling gedaan in Britse media. Hij verwacht dat Vladimir Poetin binnen enkele dagen tot weken een wereldoorlog aankondigt. De Britse defensieminister Ben Wallace zei dat de komst van een nieuwe wereldoorlog hem ‘niet zal verbazen’.

Wallace verwacht dat Poetin waarschijnlijk snel de opdracht geeft voor een massamobilisatie van de Russen. De Nederlandse oud-Ruslandcorrespondent Pieter Waterdrinker vindt dat we de woorden van de defensieminister niet met een korreltje zout moeten nemen. „Het is amper te bevatten dat de angst en de ongerustheid niet groter zijn”, zegt hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Amper te bevatten dat de angst en de ongerustheid niet groter zijn. Alsof het Kremlin eigenlijk netflix is. Quod non. https://t.co/tbqmqk4n27 — Pieter Waterdrinker (@WaterdrinkerP) April 29, 2022

‘Een oorlog tegen de nazi’s van de wereld’

Defensieminister Ben Wallace denkt dat Poetin al een moment heeft gevonden waarop hij de wereldoorlog wil ontketenen. Dat zal op 9 mei zijn, de Dag van de Overwinning. Op die dag viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Wallace verwacht dat Poetin die dag aangrijpt om „een oorlog tegen de nazi’s van de wereld aan te kondigen”, tekent de Britse krant Mirror op uit de mond van de minister. Daarmee komt het vizier waarschijnlijk nog meer op Westerse landen te liggen, iets waar al sinds het begin van de oorlog voor wordt gevreesd.

Poetin begon de Russische invasie van buurland Oekraïne op 24 februari en zei dat het een speciale operatie was om het buurland van nazi’s te verlossen. Sindsdien duurt de bloedige strijd in dat land voort. Het Westen stuurt al geruime tijd geld en wapens naar Oekraïne in de strijd tegen de Russen. De Russische buitenlandminister dreigde in reactie daarop met de inzet van kernwapens.

Defensieminister: ‘Poetin wil het conflict verbreden’

Ben Wallace wijst erop dat Poetin tot nu toe faalt in de meeste van zijn doelstellingen in Oekraïne. Dat is volgens hem de reden dat de Russische president het conflict probeert te verbreden. Zo wordt er inmiddels ook in Transnistrië gevochten. Dat is een afvallige regio tussen Moldavië en Oekraïne in.

Verder denkt de defensieminister dat Poetin zich snel gaat ingraven in Oekraïne. „Om zich daar als een soort kankergezwel te nestelen. Hij wil consolideren wat hij heeft gewonnen. Dat maakt het lastig voor andere partijen om hem uit zijn versterkte posities weg te drijven.”

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.