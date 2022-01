BOOS geeft tot donderdag niets meer over The Voice weg, producent doet oproep aan slachtoffers en getuigen

De precieze inhoud van de aflevering van BOOS over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland blijft tot donderdag geheim. De spanning wordt er door Tim Hofman en zijn team wat dat betreft in gehouden.

Al is spanning misschien niet het juiste woord, maar mensen zijn heel benieuwd naar dat waar BOOS donderdagmiddag 16.00 uur mee komt. ITV, producent van The Voice, heeft vandaag wel van zich laten horen. De tv-makers roepen slachtoffers en getuigen op zich te melden.

BNNVARA houdt het bij info over The Voice van zaterdag

BOOS-omroep BNNVARA kan desgevraagd niet zeggen of ook andere talentenshows worden behandeld en welke personen worden beschuldigd.

De omroep verwijst naar het persbericht dat afgelopen weekeinde is verstuurd. „Meer informatie kunnen we op voorhand niet geven”, aldus de woordvoerder.



BNNVARA meldde zaterdag dat The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen een bekentenis naar de redactie van BOOS had gestuurd met daarin zijn excuses. Ook meldde hij dat hij per direct zijn werkzaamheden voor The Voice stillegt. Vandaag maakte de partner van Rietbergen, Linda de Mol, bekend dat zij de relatie verbreekt. Ook zal zij voor televisie voorlopig geen werkzaamheden verrichten. „Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie.”

Alleen aanklacht tegen Ali B.

Volgens de omroep liggen er „aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma”. Vooralsnog is alleen bekend dat tegen The Voice-coach Ali B aangifte is gedaan. BOOS wacht dus tot donderdag met nieuwe informatie. Dan wordt duidelijk of het om nieuwe namen, nieuwe aanklachten en verhalen van slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag gaat.



Oproep aan slachtoffers The Voice of Holland

ITV, de producent van het programma The Voice of Holland, roept slachtoffers en getuigen van „ongepast gedrag” op zich te melden. Dat kan bij externe onderzoekers die zijn ingehuurd door de organisatie.

„Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden”, luidt een verklaring van de producent. Het onderzoek wordt geleid door Van Doorne, een onafhankelijk Nederlands kantoor van advocaten, notarissen en fiscalisten.

ITV zegt voorlopig de prioriteit te leggen bij het „opbouwen van een compleet beeld van wat er is gebeurd. We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van – of getuige is geweest van – ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken”.