Onderzoeksteam Marion Koopmans vreest voor nieuwe virusdreiging door muggen

We houden ons momenteel druk bezig met de verspreiding van de omikron-variant, maar wetenschappers hebben het al over een volgende dreiging. Onder meer het onderzoeksteam van Marion Koopmans maakt zich nu zorgen over muggen.

De insecten verspreiden makkelijk virussen. Niet voor niks dat men in derde wereldlanden vreest voor de malariamug. Maar het blijft niet alleen bij tropische ziektes als malaria, knokkelkoorts of het zikavirus, denken de onderzoekers.

Onderzoek Marion Koopmans muggen en virussen in Nederland

Het One Health PACT onderzoekt muggen en de overdracht van virussen. Universiteiten en medische onderzoeksinstellingen werken hiervoor samen onder leiding van viroloog Marion Koopmans. Zij waarschuwen voor de mug. Koopmans werd in deze coronacrisis een van de meest bekende coronadeskundigen. Zo legde ze recent nog uit dat we nog niet klaar zijn met de pandemie en we vaccins moeten blijven updaten.

Tegen EenVandaag spreekt entomoloog Sander Koenraadt zelfs uit dat de mug het „meest dodelijke dier op aarde” is. Volgens hem zorgt klimaatverandering met hogere temperaturen, droogte en regenval ervoor dat de mug zich in Nederland helemaal thuisvoelt. „Daarnaast houden we veel dieren en is het land dichtbevolkt.” Hij denkt dan ook dat we ons nu al moeten voorbereiden op de verspreiding van virussen door muggen in Nederland.

Het leger in de strijd tegen muggen

Medisch entomoloog en vectorbioloog Bart Knols meldt tegen EenVandaag dat het „helemaal misgaat in Nederland”. Volgens hem zitten er tijgermuggen in Frankrijk en België en kan zelfs in Nederland malaria terugkomen. De Europese Unie moet daarom de handen ineenslaan, vindt hij. Volgens Knols zijn ze in de Verenigde Staten al een stuk verder met dit soort onderzoeken en virussen bij muggen. In de VS wordt per district gehandeld naar het insect. In Nederland zou dat volgens hem ook op gemeentelijk niveau moeten gebeuren.

Hoe dat dan moet volgens Knols? „Het leger inzetten om muggen te bestrijden. Mensen vinden het misschien belachelijk, maar dat is heel normaal in Centraal- en Zuid-Amerika.”