Wie verraadde Anne Frank? Een Joodse notaris lijkt de dader

Lange tijd bleef één belangrijke vraag onbeantwoord rondom het verhaal van Anne Frank. Wie had haar en haar familie verraden? Het lijkt erop dat dat mysterie ontrafeld is. De Joodse notaris Arnold van den Bergh zou de Achterhuis-onderduikers hebben verraden om zijn eigen gezin te redden.

Het onderzoek naar dit mysterie duurt al jaren en wordt bestempeld als een zogenoemde „cold case”. Helemaal zeker weten de onderzoekers het nog steeds niet, maar steeds meer aanwijzingen lijken in de richting van de notaris te wijzen. En vader Otto Frank was hiervan op de hoogte.

Onderzoek naar verraad Anne Frank

Een internationaal coldcaseteam bekommerde zich al jaren over deze zaak. Onder meer FBI-rechercheur Vince Pankoke boog zich de afgelopen jaren over de verraders van de familie Frank. Zelf beschrijft Pankoke dit aan CBS als het „langste en moeilijkste” onderzoek in zijn carrière. Waarom? De familie Frank werd 78 jaar geleden opgepakt. Getuigen zijn inmiddels overleden, archiefstukken raakten kwijt en uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog is een wirwar aan data beschikbaar. Zelf zegt Pankoke: „Dit was geen cold case, de zaak was bevroren.”

De conclusie over de verrader van het gezin bestaat niet uit hard bewijs. Het is volgens de onderzoekers de meest waarschijnlijke theorie. De kans dat deze klopt, is volgens Pankoke zo’n 85 procent. De huidige moderne techniek zorgde ervoor dat de onderzoekers 66 gigabyte aan informatie konden analyseren en daaruit verbanden konden vinden.



Anne Frank is in 1944 zeer waarschijnlijk verraden door notaris ARNOLD VAN DEN BERGH (….- 1950), lid van de Joodse Raad in Amsterdam. Die beschikte onderduikadressen die hij doorgaf aan de Duitse Sicherheitsdienst, dit alles in ruil voor bescherming van zijn gezin. pic.twitter.com/7ITK19yrwg — Jan Hofdijk (@JanHofdijk) January 17, 2022

Joodse notaris als verrader aangewezen

Pieter van Twisk is een van de Nederlandse onderzoekers die zich bezighield met de zaak rondom de familie Frank. Hij vertelt over de wel dertig verschillende theorieën over het verraad. Volgens hem zijn er „27 à 28 daarvan zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk geweest”.

Van alle onderduikers en familieleden uit het Achterhuis overleefde alleen vader Otto Frank de oorlog. Recent kwam nog een film uit over het verhaal van de familie Frank. Otto kreeg kort na de oorlog een anoniem briefje bezorgd. Hierop werd Arnold van den Bergh aangewezen als de verrader van de onderduikers.



Notaris Arnold van den Bergh, lid van de omstreden Joodse Raad, is volgens het team de verrader van de acht onderduikers in het Achterhuis. pic.twitter.com/SxRkxMtYbI — ⏺️RaymundKD⏺️ (@RaymundKDavid) January 17, 2022

Tweede Wereldoorlog dreef tot drastische daden

Vader Frank hield het briefje tot 1964 geheim en nam deze anonieme tip niet serieus als een officiële beschuldiging. Hij moedigde de politie niet aan om verder onderzoek te doen naar de Joodse notaris. Daar had Frank volgens Van Twisk een reden voor. De notaris stierf zelf in 1950, maar zijn dochters leefden nog. Volgens de onderzoeker wilde Frank de kinderen niet straffen voor de daden van hun vader.

De onderzoekers benadrukken de banale situatie in de Tweede Wereldoorlog. En dat dit mensen helaas dreef tot drastische beslissingen. „De enige slechteriken waren de nazi’s, zonder hen was dit allemaal niet gebeurd. Als je Van den Bergh iets verwijt, moet je je eerst afvragen hoever je zelf zou zijn gegaan om de levens van dierbaren te redden.”