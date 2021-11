Het Glazen Huis keert terug: ‘Recordopbrengst is niet nodig’

Na drie jaar geen Glazen Huis, sluiten dit jaar vier 3FM-djs zich weer op in de kas. Frank van der Lende, Jorien Renkema, Rob Janssen en Sander Hoogendoorn gaan de uitdaging aan, dit keer letterlijk in een (broei)kas. De temperatuur stijgt, en het is aan de luisteraars om die weer te laten zakken. Opnieuw is zoveel mogelijk geld binnenhalen uiteraard het doel, maar volgens Sander Hoogendoorn is „geven met het hart” het belangrijkst.

In ‘topjaar’ 2012 haalde het Glazen Huis 13,8 miljoen euro op. Daarna liep de opbrengst af. 12,3 miljoen in 2013 en 2014, 8,6 miljoen in 2015 en 8,7 in 2016. In 2017, het tot nu toe laatste Glazen Huis-jaar, doneerden luisteraars 5 miljoen. Toen het Glazen Huis stopte, kwam daar 3FM Serious Request: The Lifeline voor in de plaats, een wandeltocht door het land. De laatste editie daarvan leverde 1,6 miljoen euro op.



Glazen Huis keert terug voor het Wereld Natuur Fonds

Van 18 tot en met 24 december draaien de vier djs 24 uur per dag plaatjes voor het goede doel, dit jaar is dat het Wereld Natuur Fonds. De opzet is vrijwel hetzelfde: door een liedje aan te vragen doneren luisteraars geld, daarnaast kunnen ze zelf een inzamelingsactie opstarten. Maar er is ook een interactief gedeelte, waar luisteraars op een groene manier stroom op kunnen wekken. „Het Glazen Huis is dit jaar een symbolische kas, waar de temperatuur ook echt stijgt. Door bijvoorbeeld te fietsen of dansen kunnen luisteraars de temperatuur laten zakken naar een niveau dat draaglijk is voor Frank, Jorien, Rob en mij”, vertelt Hoogendoorn.

Of het nieuw leven inblazen van het Glazen Huis zal leiden tot een recordopbrengst, daar is de 3FM-dj niet van overtuigd. „Maar dat hoeft ook niet. Het belangrijkst is dat mensen geven met hun hart, en dat het laagdrempelig blijft. Ik herinner me nog goed een jochie dat een aantal jaar geleden twee euro kwam doneren. Hij was daar enorm zenuwachtig voor, maar dat is juist mooi om te zien: het maakt niet uit hoeveel je geeft.”

Toch zullen veel mensen zich het afvragen: waarom opeens de terugkeer van het Glazen Huis, na een aantal jaren met minder opbrengst? „We kregen heel veel vragen van zowel luisteraars als niet-luisteraars, of we ‘het’ (het Glazen Huis, red.) nog deden”, vertelt Hoogendoorn. „Maar 3FM Serious Request is eigenlijk nooit gestopt. Vorig jaar moesten we noodgedwongen verhuizen naar een loods in Enschede, en dat beviel zo goed dat we dit jaar het Glazen Huis als symbolische kas niet konden laten gaan.”



3FM in actie voor het regenwoud

Waar 3FM in voorgaande jaren veelal samenwerkte met het Rode Kruis, is het Wereld Natuur Fonds dit jaar het goede doel waarvoor de zender zich inzet. Zo hoopt de radiozender een nieuwe generatie van luisteraars aan te spreken. En natuurlijk de regenwouden te herstellen en beschermen, om zo klimaatverandering tegen te gaan. „Het klimaat is overal. Je hoeft maar op een nieuwssite te kijken of op social media, en je ziet bijvoorbeeld de klimaattop in Glasgow voorbijkomen. Klimaatverandering staat voor de deur en ik denk dat iedereen de urgentie inziet van dit doel.”

Je vindt het glazen huis in Amersfoort, van 18 tot en met 24 december.