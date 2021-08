Davina Michelle zingt alleen op Grand Prix als andere acts geld krijgen

Bij de opening van de Dutch Grand Prix op zondag 5 september, zingt Davina Michelle het volkslied. Maar dat doet ze alleen als andere artiesten die dat weekend optreden, wél betaald krijgen. Dat laat haar woordvoerder vandaag weten.

De Formule 1 vindt plaats in Zandvoort in het weekend van 3, 4 en 5 september.



Davina Michelle zingt alleen op Grand Prix als andere acts geld krijgen

De Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, artiesten had gevraagd op te treden voor vrijkaarten. Chef’Special-zanger Joshua Nolet maakte de zaak aanhangig in een filmpje op sociale media.



Davina Michelle zal zelf niet betaald krijgen voor haar optreden, zoals zij heeft afgesproken met de Dutch Grand Prix, laat haar woordvoerder weten. Veel muziekorganisaties zeiden in een reactie op het nieuws dat het een heel verkeerd signaal afgeeft als artiesten gratis optreden, zeker op een evenement met een begroting als van de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Nadat bekend werd dat Davina Michelle voor niks zou optreden, riepen sommige artiesten haar al op het optreden te schrappen.

‘Prins Bernhard heeft spijt van verzoek gratis optreden Formule 1’

Gisteren bij Humberto liet presentator Humberto Tan weten dat hij „uitgebreid gesproken” heeft met prins Bernhard. Volgens hem heeft de royal spijt van zijn verzoek om Chef’Special gratis te laten optreden. Zanger Joshua Nolet was aanwezig in de studio. Tan richt zich tot hem wanneer hij spreekt: „Eén: die brief had nooit verstuurd mogen worden. Twee: excuses daarvoor. Drie, maar dat wil jij niet: hij is nog steeds bereid elkaar te ontmoeten.” Nolet schudt zijn hoofd: „Het maakt helemaal niks uit of ik dat wil of niet, ik vind het prima om met hem een bakkie te doen, maar ook weer niet. I don’t care.”

Het gaat de zanger ook niet per se om dit ene voorval, maar om het feit dat artiesten een soort ‘sluitpost’ zijn voor het kabinet. Steeds worden zij achtergesteld als het gaat om de coronamaatregelen. Terwijl vele artiesten (en met name hun crew) nu al twee jaar zonder werk zitten.