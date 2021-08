Van Gaal onthult zijn eerste selectie: dit is het ‘nieuwe’ Oranje

Louis van Gaal heeft zijn ‘eerste’ definitieve Oranje-selectie bekendgemaakt. Hij was natuurlijk al twee keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal, maar begint nu aan zijn derde termijn. Woensdag hervat Oranje de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022. Welke spelers maken deel uit van het ‘nieuwe’ Nederlands elftal?

De jeugdige Ajax-verdediger Devyne Rensch debuteert in de definitieve selectie van Oranje. Ook Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia maakt voor het eerst deel uit van de definitieve selectie. Ook Steven Bergwijn en Denzel Dumfries zijn van de partij. Dat is opvallend, want zij ontbraken nog in de voorselectie. Het duo neemt de plek in van Donny van de Beek en Remko Pasveer, want zij zijn afgevallen. Virgil van Dijk maakt na een lange periode van blessureleed zijn rentree bij Oranje.



Van Gaal hoeft geen harde beslissingen te nemen

Van Gaal stelt dat er geen harde beslissingen genomen moesten worden. „Ik volg altijd mijn visie, die hang ik aan de assistenten. Zij mogen hun commentaar geven en dan neem ik een beslissing. Dat is dan niet moeilijk.” Van Gaal heeft zijn basisploeg nog niet vaststaan. „Het hangt af van de kwaliteiten van Noorwegen, van onszelf en de beschikbaarheid van spelers: dat moeten we ook nog maar afwachten. En hoe komen ze binnen? Hebben ze wel corona of niet? Je kan op dit moment nog niet een beslissing nemen. Je kan wel alvast de mogelijkheden aftasten, dat hebben we gedaan.”

Programma Oranje

Nog onder Frank de Boer verloor Oranje de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, maar er werd gewonnen van Letland en Gibraltar. Het Nederlands elftal is nog allesbehalve zeker van kwalificatie en mag dus eigenlijk geen misstap meer maken.

Het programma voor de aankomende interlandperiode:

Woensdag 1 september: Noorwegen – Nederland

Zaterdag 4 september: Nederland – Montenegro

Dinsdag 7 september: Nederland – Turkije

